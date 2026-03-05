“Ramón”, un jornalero ejemplo de superación y esfuerzo

- Publicidad -

NORWALK.- El inmigrante “Ramón” recordó con claridad la madrugada en que dejó su pueblo natal en Centroamérica con una mochila ligera y una fe enorme en el futuro.

Tenía 27 años, en 2009, cuando tomó la decisión de emigrar a los Estados Unidos, impulsado por la falta de empleo y el deseo de ofrecerle una vida más digna a su esposa y a su pequeño hijo.

“No me vine por aventura, me vine por necesidad y por amor a mi familia”, declaró “Ramón”.

El trayecto hacia el norte fue largo y peligroso. Ramón cruzó su país natal, Honduras, pasando por Guatemala y México, en autobús y a pie, enfrentando calor extremo, noches al aire libre y la constante incertidumbre de no saber qué ocurriría al día siguiente.

En la frontera sur de los Estados Unidos caminó durante horas por zonas desérticas hasta entregarse a las autoridades migratorias para iniciar su proceso. Tras permanecer un tiempo en un centro de procesamiento, fue liberado con una cita en corte y la dirección de un primo lejano en Connecticut.

Su destino final fue Norwalk, donde llegó en pleno invierno sin abrigo adecuado y sin hablar inglés. Recordó que fue días antes de Navidad.

Los primeros días durmió en el sofá de su primo y salió a buscar trabajo desde el amanecer. Pronto encontró empleo como jornalero, esperando cada mañana en una esquina donde contratistas recogen trabajadores para construcción, jardinería o remodelaciones.

“Uno nunca sabe si va a trabajar ocho horas o solo dos”, explicó a EL SOL News.

Hay días buenos y otros en los que regresa a casa con apenas lo suficiente para cubrir la renta. Sin embargo, “Ramón” aseguró que jamás ha dejado de esforzarse. Con el paso del tiempo logró traer a su esposa y a su hijo, y hoy alquilan un pequeño apartamento donde, aunque modesto, reina la estabilidad que tanto buscaba.

Consciente de que el idioma era una barrera enorme, “Ramón” se inscribió en clases nocturnas de inglés en una organización comunitaria que apoya a inmigrantes.

Después de jornadas físicas extenuantes, asiste tres veces por semana a estudiar gramática, pronunciación y vocabulario básico.

“Quiero defenderme solo, entender documentos, hablar con los maestros de mi hijo”, comentó con orgullo.

Su avance ha sido notable. Ya puede comunicarse con supervisores en los sitios de trabajo y ayudar a traducir instrucciones para otros compañeros recién llegados.

“Antes me hablaban en inglés y “quedaba en el aire” (expresión que significa “me perdía porque no entendía lo que me decían”).

También aprendió términos clave relacionados con derechos laborales y procesos migratorios, algo que más adelante resultaría fundamental para protegerse de un intento de fraude.

Hace dos años, “Ramón” estuvo a punto de caer en una estafa. Un hombre que se hacía pasar por “abogado de inmigración” le prometió arreglar sus papeles rápidamente a cambio de miles de dólares en efectivo. Algo no le cuadraba: el supuesto “abogado” evitaba mostrar credenciales oficiales y presionaba para recibir el dinero ese mismo día. Se trataba de un notario que no estaba autorizado para realizar tramites migratorios.

Gracias a lo aprendido en sus clases y a talleres informativos de la organización, “Ramón” decidió investigar. Descubrió que el nombre del supuesto profesional no aparecía en ningún registro estatal de abogados y que otras personas habían denunciado casos similares. En lugar de pagar, acudió a una clínica legal confiable donde confirmaron que se trataba de una estafa.

Esa experiencia lo marcó profundamente. “Me dio rabia pensar que alguien quiera aprovecharse de quienes solo queremos trabajar. Gracias a Dios no le pague nada, pero sé muchas personas no han tenido esa suerte”, afirmó.

Desde entonces, Ramón ha advertido a otros jornaleros en las esquinas de trabajo que verifiquen siempre las licencias, no entreguen documentos originales y desconfíen de promesas de arreglos “rápidos y garantizados”.

Hoy en día, mientras espera la resolución de su caso migratorio, Ramón continúa levantándose antes del amanecer. Ha aprendido a instalar paneles de yeso, a colocar pisos y a manejar herramientas eléctricas con precisión. Su meta es obtener certificaciones que le permitan aspirar a mejores contratos y mayor estabilidad.

En casa, su mayor orgullo es ver a su hijo hablar inglés con fluidez y soñar con ir a la universidad. “Todo el cansancio vale la pena cuando lo veo estudiar”, dice.

Su esposa también trabaja medio tiempo, y juntos administran cuidadosamente cada dólar para ahorrar y enfrentar cualquier emergencia.

A otros inmigrantes que recién llegan, “Ramón” les aconseja paciencia, información y comunidad.

“No se dejen llevar por el miedo ni por promesas fáciles. Busquen organizaciones serias, aprendan inglés y conozcan sus derechos”, recomendó.

Para él, el verdadero progreso no solo está en ganar dinero, sino en construir un camino firme, honesto y seguro para quienes vienen detrás.