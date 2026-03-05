Propuesta prohibiría compartir datos de placas de CT para aplicación de leyes de inmigración

- Publicidad -

HARTFORD.- Una propuesta de ley en el estado de Connecticut busca limitar cómo se usa la tecnología de cámaras que leen automáticamente las placas de los vehículos, especialmente para evitar que los datos sean compartidos con agencias federales de inmigración como el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Esta iniciativa surge después de que una investigación de CT Insider revelara que autoridades de fuera del Estado estaban accediendo a datos de cámaras ubicadas en varias comunidades de Connecticut para búsquedas relacionadas con inmigración.

Las cámaras automáticas, operadas por compañías como Flock, capturan imágenes de matrículas y detalles del vehículo cuando estos pasan frente a sensores en las carreteras.

Aunque estos sistemas se han utilizado para encontrar autos robados o localizar personas desaparecidas, la investigación descubrió que esos mismos datos estaban siendo consultados por agencias fuera de Connecticut para fines como “ICE” o “ICE-assist”, lo que generó preocupación entre legisladores y defensores de la privacidad.

En respuesta, legisladores estatales, incluidos la senadora Christine Cohen y el líder de la mayoría del Senado, Bob Duff, presentaron un proyecto que impondría restricciones a los contratos futuros entre agencias de seguridad y empresas de cámaras de lectura de matrículas.

El objetivo central es asegurar que ningún contrato permita compartir datos que puedan ser utilizados para investigaciones de inmigración o para identificar a personas por motivos de salud reproductiva.

La medida también formaría parte de un paquete más amplio de privacidad del consumidor, el cual prohibiría vender o distribuir información de estas cámaras más allá de agencias clave como el Departamento de Transporte o el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Además, otorgaría al Fiscal General de Connecticut, William Tong, la autoridad para implementar y hacer cumplir estas nuevas reglas.

El debate en torno al proyecto ha mostrado posturas encontradas: defensores de la iniciativa argumentan que las restricciones son necesarias para proteger la privacidad de las personas y respetar leyes estatales como la Trust Act de 2013, que limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Mientras tanto, críticos como el representante David Rutigliano sostienen que la tecnología debería permitir a las fuerzas del orden rastrear a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Las cámaras de lectura de matrículas han sido foco de atención no solo por su uso en inmigración, sino también por preocupaciones de privacidad más amplias, incluyendo quién puede acceder a esos datos y cómo se conservan.

Los legisladores señalan que sin regulaciones claras, la tecnología podría usarse de maneras que contradicen los valores y leyes del Estado, lo cual motivó la presentación de este proyecto de ley.

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROPUESTA DE LEY

* Prohibición de compartir datos para inmigración: La legislación impediría que agencias estatales compartan datos de cámaras automáticas de matrículas si estos pueden ser utilizados para fines de inmigración o por agencias como ICE.

* Restricciones a contratos futuros: Las agencias no podrían celebrar nuevos contratos con empresas de cámaras a menos que incluyan cláusulas que prohíban compartir datos para usos no permitidos.

* Protección de privacidad general: El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia de privacidad para consumidores que prohíbe vender o distribuir información fuera de agencias estatales clave.

* Autoridad del Fiscal General: El Fiscal General de Connecticut tendría la facultad de hacer cumplir las nuevas reglas y emprender acciones contra violaciones.

* Cohesión con leyes existentes: La propuesta busca alinear el uso de estas cámaras con la Trust Act de 2013, reforzando límites a la cooperación con autoridades federales de inmigración.

* Búsqueda de equilibrio: Los legisladores han señalado que el proyecto intenta equilibrar la utilidad de las cámaras para la seguridad pública con la protección de la privacidad de los residentes y prevenir abusos.