FIFA advierte riesgos globales si se suspende el Mundial de 2026

ZURICH.- La FIFA advirtió que suspender o aplazar la Copa Mundial de la FIFA 2026 representaría un impacto sin precedentes para el fútbol internacional, la economía deportiva y millones de aficionados alrededor del mundo. El torneo, programado para celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, es considerado uno de los eventos deportivos más grandes de la historia por el número de selecciones participantes y sedes involucradas.

Según funcionarios del organismo rector del fútbol mundial, cualquier interrupción del torneo debido a tensiones geopolíticas, problemas de seguridad o dificultades logísticas generaría consecuencias profundas para federaciones, patrocinadores y las economías locales que dependen de la actividad turística y comercial del evento.

La FIFA ha señalado que el Mundial de 2026 será el primero con 48 selecciones nacionales, lo que implica una estructura organizativa mucho más amplia que en ediciones anteriores. Más de una decena de ciudades sedes, decenas de estadios y miles de trabajadores están involucrados en la planificación, lo que convierte al torneo en una operación deportiva y logística de gran escala.

En este contexto, el organismo ha reconocido que el actual panorama internacional plantea desafíos adicionales para la organización del campeonato. Entre ellos figuran tensiones diplomáticas, preocupaciones por seguridad pública y debates políticos que podrían afectar la movilidad internacional de aficionados y delegaciones.

A pesar de estas preocupaciones, la FIFA insiste en que trabaja de manera coordinada con los gobiernos de los tres países anfitriones para garantizar la seguridad de jugadores, aficionados y personal técnico. Las autoridades locales y federales han reiterado su compromiso con la organización del evento.

El organismo también subrayó que suspender el torneo no solo afectaría el calendario del fútbol mundial, sino que tendría un impacto económico estimado en miles de millones de dólares. Las inversiones en infraestructura, transporte, estadios y turismo ya están en marcha en múltiples ciudades anfitrionas.

Asimismo, la FIFA recordó que el Mundial tiene un papel importante como plataforma de unidad global. El torneo reúne a millones de personas de diferentes culturas y países, lo que lo convierte en un símbolo de cooperación internacional más allá de las diferencias políticas.

Expertos deportivos dentro de la organización han advertido que la cancelación o aplazamiento del evento podría provocar litigios contractuales con patrocinadores, cadenas de televisión y socios comerciales que han invertido grandes sumas en los derechos del campeonato.

Sin embargo, la FIFA reiteró que, hasta el momento, no existe ninguna decisión oficial que ponga en riesgo la realización del torneo. El organismo mantiene su planificación original y continúa monitoreando el contexto internacional.

En conclusión, la organización considera que, aunque existen desafíos, el objetivo sigue siendo garantizar que la Copa Mundial de 2026 se desarrolle con normalidad y seguridad, preservando uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Cronología de los hechos desde la perspectiva de la FIFA

2018 – La FIFA anuncia oficialmente que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

2022 – Finaliza la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y la FIFA inicia formalmente la fase de planificación operativa del Mundial 2026.

2023 – Se anuncian las ciudades sedes y se comienzan proyectos de infraestructura, transporte y modernización de estadios en los tres países anfitriones.

2024 – La FIFA confirma el formato ampliado del torneo con 48 selecciones nacionales y más de 100 partidos.

2025 – Avanzan acuerdos comerciales, patrocinios globales y derechos televisivos para el campeonato.

Inicio de 2026 – Surgen debates y preocupaciones sobre tensiones políticas y problemas logísticos en algunos países anfitriones.

2026 (actualidad) – La FIFA reitera públicamente su compromiso con la celebración del torneo y trabaja con autoridades gubernamentales y organismos de seguridad para garantizar el desarrollo del evento.