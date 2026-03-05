EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Becas para estudiantes de último año de secundaria

United Way Coastal and Western Connecticut está ofreciendo una oportunidad de becas para estudiantes de último año de secundaria que hayan completado horas verificables de servicio voluntario durante los últimos dos años.

La Heart of Gold Scholarship está diseñada para reconocer el compromiso cívico de los estudiantes de 12º grado que han dedicado su tiempo a ayudar a otros, y los interesados pueden encontrar más detalles y aplicar a través del sitio web oficial de United Way Coastal and Western Connecticut, en https://www.unitedwaycwc.org.

Los estudiantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad, incluyendo la documentación del voluntariado realizado, tienen hasta la fecha límite de solicitud, el 2 de abril, para presentar su postulación y competir por esta beca.

Para más información sobre el proceso, criterios y formularios necesarios, pueden visitar el sitio de United Way Coastal and Western Connecticut en https://www.unitedwaycwc.org/heart-gold-scholarship.

El formulario está disponible en la web https://shorturl.at/zbS6r.

Celebración del Año Nuevo Chino

La Biblioteca Pública de Norwalk anima a toda la comunidad a celebrar la llegada del “Año del Caballo” el domingo 8 de marzo, bajo el lema “Xin Nian Kuai Le” (Feliz Año Nuevo).

El evento, que se llevará a cabo en 1 Belden Avenue, ofrecerá una jornada de inmersión cultural que comenzará a las 12:30 del mediodía, con un almuerzo de comida tradicional china. A partir de las 1:00 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de las coreografías de la Li Garden Dance Company, seguidas de actividades interactivas como caligrafía, juguetes tradicionales y manualidades festivas para todas las edades.

Debido a que el evento incluye una experiencia gastronómica y materiales para talleres, los organizadores solicitan a los interesados realizar una reserva previa.

Para mayor información pueden llamar al 203-899-2780 (extensión 15182) o enviar un correo electrónico a gnlv@norwalkpl.org.

Abre tu propio Day Care

La organización Leaders for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) anunció el lanzamiento del curso “Abre tu propio Day Care”, un programa presencial diseñado para orientar a emprendedores interesados en iniciar su propio negocio de cuidado infantil en Connecticut.

La capacitación comenzará el 13 de marzo, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el segundo piso de 1021 Main Street, en Bridgeport.

Durante el curso, los participantes aprenderán cómo obtener la licencia oficial, normas de salud y seguridad en el cuidado infantil, desarrollo infantil, manejo de negocios y finanzas, así como regulaciones estatales y proyectos prácticos.

El programa contará con la participación de Elizabeth Domínguez, junto a la especialista en finanzas. Dianisi Torres. y la realtor Marleny Moreta. Además, se ofrecerán certificaciones en Reanimación Cardiopulmonar (CPR) y Manipulación de Alimentos.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 203-913-5370.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Hispanic Federation mediante un acuerdo cooperativo con la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA).

Para registrarse pueden ingresar a la web https://forms.gle/oJWi6XqTs6J2bpvWA.

Demostración culinaria

La Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook será sede de una demostración culinaria presencial titulada “Cook, Learn, Savor”, los lunes 16 y 30 de marzo a las 6:30 de la tarde.

El evento contará con la participación de la autora de libros de cocina Rinku Bhattacharya, quien compartirá técnicas y secretos para dominar el arte del sabor a través de recetas saludables y llenas de gusto.

Durante la actividad, los asistentes aprenderán cómo combinar ingredientes y especias de manera sencilla para crear platos nutritivos y deliciosos.

La inscripción es limitada y puede realizarse en persona en la biblioteca o llamando al 914-939-6710 y presionando 3.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al mismo número y marcar la extensión 103.

Navegar con éxito proceso de admisión a universidad

Una presentación virtual titulada “Successfully Navigating College Admissions” se llevará a cabo vía Zoom el miércoles 25 de marzo a las 7:30 de la noche, dirigida a adolescentes y padres interesados en comprender mejor el proceso de admisión universitaria.

El evento gratuito ofrecerá orientación sobre tendencias actuales de admisiones, cambios en los exámenes SAT y ACT, la importancia del servicio comunitario, visitas universitarias y cómo reducir el estrés durante el proceso.

Los interesados pueden registrarse en línea a través del enlace oficial de Zoom: https://shorturl.at/hTATb.

La sesión busca brindar herramientas prácticas y claridad a las familias que se preparan para dar el importante paso hacia la educación superior.