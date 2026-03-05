Estado amplía línea gratuita de asistencia para inmigrantes

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El estado de Nueva York amplió la Línea Directa para Nuevos Estadounidenses, un servicio gratuito que brinda información y referencias útiles para inmigrantes y sus familias.

Esta línea (1-800-566-7636), gestionada por la Oficina Estatal de Nueva York para Nuevos Estadounidenses (ONA), ahora funcionará también los fines de semana, de 9:00 de la mañana. a 5:00 de la tarde, además del horario habitual de lunes a viernes.

De acuerdo con el sitio web de la gobernadora Kathy Hochul, la ampliación se realiza mediante una subvención del Estado y busca responder a las necesidades de muchas comunidades que enfrentan dificultades para acceder a recursos confiables de manera inmediata.

El servicio telefónico ofrece asistencia en más de 200 idiomas y es completamente confidencial y gratuito, sin importar el estatus migratorio de quien llama.

Según los datos oficiales, desde enero de 2025 esta línea ha atendido más de 21,000 llamadas y ha canalizado más de 42,000 referencias hacia servicios importantes, lo que demuestra el alcance y la demanda de esta herramienta de apoyo para inmigrantes.

El servicio no solo proporciona información general, sino que también puede referir a servicios legales gratuitos, incluyendo apoyo para personas que se encuentran en procesos de detención migratoria o enfrentando otras dificultades legales.

Además, ofrece información sobre talleres comunitarios como “Conozca sus Derechos” y orientación para prepararse ante situaciones de emergencia.

Las autoridades y organizaciones que colaboran en este programa han destacado que la ampliación del horario facilita el acceso a recursos esenciales, sobre todo para familias que trabajan o no pueden comunicarse durante la semana laboral.

También se están realizando esfuerzos de difusión adicionales, incluso a través de la Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York en las áreas de servicio del sistema Thruway.

Líderes comunitarios y defensores de inmigrantes han señalado que este tipo de iniciativas son especialmente valiosas en un clima donde muchos inmigrantes enfrentan miedo, desinformación y complejidad en el sistema legal. El acceso ampliado a información confiable, incluso los fines de semana, se considera un paso importante para fortalecer el apoyo y la inclusión de estas comunidades en todo el Estado.