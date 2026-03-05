Colombianos de CT y NY listos para votar en elecciones legislativas

- Publicidad -

STAMFORD.- Los colombianos residentes en los estados de Connecticut y Nueva York podrán participar este domingo 8 de marzo en las elecciones legislativas de Colombia, en las que se elegirá el nuevo Congreso de la República para el período 2026-2030. Durante esta jornada, los ciudadanos escogerán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, además de participar en consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales para las elecciones de mayo.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso electoral en el exterior se realiza entre el 2 y el 8 de marzo en consulados y centros de votación habilitados en distintos países.

Más de 1.2 millones de colombianos que viven fuera del país están habilitados para sufragar en 253 puestos de votación distribuidos en 67 naciones.

En el área triestatal, los colombianos pueden votar principalmente en el Consulado de Colombia en Nueva York, además de otros puntos habilitados en la región para facilitar la participación de la comunidad.

Las autoridades consulares han informado que también existen puestos de votación temporales en ciudades de Nueva York y Connecticut donde reside una alta población colombiana, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho sin tener que viajar largas distancias.

Entre los lugares donde tradicionalmente se habilitan mesas para esta jornada se encuentran el propio consulado colombiano en Manhattan y centros comunitarios o espacios designados en ciudades con presencia de la diáspora, como Stamford, Hartford o Norwalk en Connecticut, así como otras zonas del área metropolitana de Nueva York. Estos puestos funcionan generalmente entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Para votar, los ciudadanos deben presentar su cédula de ciudadanía colombiana original, física o digital, y estar previamente inscritos en el censo electoral del consulado correspondiente.

El proceso permite elegir senadores, representantes a la Cámara y participar en consultas internas de partidos que definirán parte del panorama político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

Autoridades electorales y consulados han hecho un llamado a la comunidad colombiana en los Estados Unidos a participar activamente en esta jornada democrática. La participación de los votantes en el exterior es considerada clave, ya que el Congreso incluye una curul especial que representa a los colombianos residentes fuera del país, quienes cada vez tienen mayor peso en las decisiones políticas nacionales.

DÓNDE VOTAR EN CONNECTICUT Y NUEVA YORK

NUEVA YORK

Manhattan

– Consulado General de Colombia: 10 E 46th St, New York, NY 10017.

– Beacon High School (522 W 44th Steet, NY, NY 10036).

Queens

– PS 69 The Jackson Heights School, 77-02 37th Avenue, Jackson Heights, NY, 11372

Condado de Westchester

– White Plains: El Centro Hispano: 295 Central Avenue, White Plains, New York, 10606

– Port Chester: Port Chester Middle School (113 Bowman Avenue, Prt Chester, NY, 10573

Long Island

– La Espoguita Soccer Academy: 1795 Brentwood Road, Brentwood, NY, 11717

– 105 W Montauk Hwy, Suite C4, segundo piso, Hampton Bays, NY, 11946.

CONNECTICUT

– Burroughs Community Center, 2470 Fairfield Avenue, Bridgeport, 06605.

Documento requerido:

Cédula de ciudadanía colombiana (física o digital). No se aceptan otros documentos.