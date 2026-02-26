Hijo de Mary Cosby, murió a los 23 años tras posible sobredosis

- Publicidad -

Robert Cosby Jr., hijo de la estrella de The Real Housewives of Salt Lake City, Mary M. Cosby, falleció a los 23 años en Utah.

El Departamento de Policía de Salt Lake City confirmó el deceso a People, indicando que las autoridades respondieron a una posible sobredosis tras recibir una llamada de emergencia médica el lunes 23 de febrero.

Mary y Robert Cosby Sr. compartieron un comunicado este miércoles tras la noticia: “Nuestro amado hijo Robert Jr. ha sido llamado a casa por el Señor. Aunque nuestros corazones duelen, encontramos consuelo en la promesa de Dios y en saber que finalmente está en paz. Agradecemos sus oraciones”. La cadena Bravo también expresó estar “desconsolada” por la pérdida.

El joven habló sobre su lucha contra la adicción y pensamientos suicidas en la quinta temporada de The Real Housewives of Salt Lake City. Reveló que consumía drogas recreativas y medicamentos recetados como Xanax, Adderall y OxyContin desde los 16 años. Admitió haber probado la heroína y confesó que su madre era “la única razón por la que no se había quitado la vida”.

El joven tenía un historial de problemas con la ley. En 2022 fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI). En septiembre de 2025, enfrentó cargos por allanamiento, asalto y violación de una orden judicial tras un incidente en casa de su suegro, lugar en donde se encontraba su esposa.

En enero, Mary comentó sobre el arresto de su hijo: “Sé que está en un lugar donde no está consumiendo”. Agregó que debía dejarlo en rehabilitación: “No quieres ver a tu hijo sufrir, pero sé que está bien y preferiría que estuviera allí a que estuviera muerto”.