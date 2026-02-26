Gran expectativa antes del sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League 2026

- Publicidad -

MADRID.- Este viernes 27 de febrero se celebrará en Nyon, Suiza, el sorteo que definirá los emparejamientos de los octavos de final de la UEFA Champions League, así como el camino completo hasta la final programada para el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest (Hungría).

El procedimiento empieza a las 12:00 CET (6:00 a.m. hora del este de EE. UU.) y podrá seguirse en vivo por UEFA.com y en las plataformas oficiales de la UEFA.

La fase de octavos de final se jugará a doble partido: ida el 10 y 11 de marzo y vuelta el 17 y 18 de marzo de 2026.

A diferencia de ediciones anteriores, la actual Champions League tiene un formato con 36 equipos en una liga unificada, de los cuales los ocho primeros clasifican directo a octavos, mientras que los equipos del puesto 9 al 24 disputaron playoffs para completar las otras ocho plazas.

Los ocho cabezas de serie que ya esperan rivales en octavos son: **Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City.

Desde los playoffs también avanzaron equipos con credenciales europeas importantes como Real Madrid, Atlético de Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen, Atalanta BC y Bodø/Glimt.

El camino a la Gloria: Budapest en el horizonte

El sorteo de mañana será total. A diferencia de años anteriores, se definirá el cuadro completo, por lo que los equipos ya sabrán sus posibles cruces de cuartos y semifinales. Los octavos de final se disputarán entre el 10 y 18 de marzo, seguidos por los cuartos en abril. El objetivo final es la Puskás Aréna de Budapest, donde el 30 de mayo de 2026 se coronará al nuevo rey de Europa en una final que promete ser histórica por la capacidad y modernidad del estadio húngaro.

La narrativa de esta temporada sugiere una batalla épica entre la armada inglesa y el orgullo español, con el PSG intentando defender su corona. Con el Real Madrid y el City pudiendo cruzarse tan pronto como en octavos (si el azar así lo decide, ya que pertenecen a bombos distintos), el espectáculo está garantizado. Mañana, las bolas decidirán quién tiene el camino más llano y quién deberá escalar el Everest para levantar la “Orejona”.

Análisis de los equipos y su proyección en la Champions

Arsenal: El líder de la fase de liga. Un bloque sólido y favorito al título.

Bayern München: Ofensiva demoledora. Siempre candidato, busca recuperar el trono.

Liverpool: El efecto Anfield en las vueltas será clave. Intensidad pura.ç

Tottenham: La gran revelación entre los cabezas de serie bajo el mando de Postecoglou.

FC Barcelona: Juventud y ADN Barça. Vuelven a ser temidos en Europa.

Chelsea: Plantilla profunda y competitiva, especialistas en eliminatorias.

Sporting CP: Orden táctico portugués. Un equipo muy difícil de batir en casa.

Manchester City: El equipo de Guardiola busca su tercera corona con un fútbol total.

Real Madrid: El “Rey de Europa”. Nadie los quería en este bombo tras ganar el play-off.

PSG: Actuales campeones. Aunque sufrieron en liga, son letales en el KO.

Newcastle Utd: El nuevo rico que ya es una realidad. Físico y velocidad extrema.

Atlético Madrid: El “Cholo” vuelve a su hábitat: la resistencia y el contragolpe.

Bayer Leverkusen: El equipo de Xabi Alonso mantiene su estilo vistoso y competitivo.

Atalanta: Caos táctico y presión alta. Un dolor de muelas para los grandes.

Galatasaray: El infierno de Estambul es su mayor baza para dar la sorpresa.

Bodø/Glimt: La cenicienta. Vienen de humillar al Inter y no tienen nada que perder.