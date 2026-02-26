Gobernadora pide a Trump que reembolse $13.5 mil millones en pagos arancelarios a los neoyorquinos

- Publicidad -

NUEVA YORK..- La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó un llamado formal al Gobierno del expresidente Donald Trump para que reembolse aproximadamente 13,500 millones de dólares a los neoyorquinos por pagos de aranceles.

La solicitud se produce después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulara recientemente una parte clave de los aranceles que el gobierno federal había impuesto, decisión que el estado considera una victoria legal para los consumidores y negocios afectados.

Según estimaciones realizadas por el Yale Budget Lab, el impacto económico de los aranceles ha sido significativo para las familias del Estado. Se calcula que cada hogar neoyorquino ha enfrentado costos adicionales de alrededor de 1,751 dólares debido a los gravámenes desde que entraron en vigor, lo que, en conjunto, suma los 13,500 millones que Hochul quiere que sean devueltos.

En un informe oficial, Hochul calificó los aranceles como “ilegales y sin sentido”, argumentando que actuaron como un impuesto encubierto contra los consumidores, pequeñas empresas y agricultores de Nueva York.

La Gobernadora subrayó que su objetivo es “poner más dinero de vuelta en los bolsillos” de los residentes afectados, y que continuará presionando al Gobierno federal hasta lograr ese reembolso.

Además de los efectos generales sobre los hogares, Hochul destacó el perjuicio que sufrieron los agricultores del Estado. Más del 80% de las importaciones de agroquímicos y aproximadamente el 70% de las máquinas agrícolas provinieron de países con aranceles altos, lo que encareció insumos esenciales y elevó los costos de operación para muchas granjas neoyorquinas.

La Gobernadora incluyó en su agenda de este año una propuesta de 30 millones de dólares de alivio para los agricultores afectados, pese a que la reciente decisión de la Corte Suprema anuló los aranceles.

Hochul argumenta que, aunque la medida fue anulada, el daño económico ya está hecho y necesita asistencia urgente para contrarrestarlo.

La petición de reembolso de Hochul se suma a esfuerzos similares por parte de otros gobernadores demócratas que también demandan que la administración federal devuelva los ingresos generados por las tarifas. Sin embargo, aún no existe un mecanismo claro para que estos pagos se realicen directamente a los hogares, y sigue siendo incierto cómo o cuándo podrían recibir el reembolso solicitado.