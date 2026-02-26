EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Talleres creativos y clases de cerámica

El Clay Art Center, en 40 Beech Street, Port Chester, de 2:00 a 4:00 de la tarde, ofrece talleres creativos y clases de cerámica todos los sábados, brindando a las familias la oportunidad de aprender y crear arte en arcilla.

Las actividades incluyen sesiones de “noches de rueda” donde tanto niños como adultos pueden experimentar con técnicas de modelado y torno, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo en un ambiente divertido y educativo.

Los talleres están diseñados para todos los niveles, desde principiantes hasta personas con experiencia previa en cerámica. Además de desarrollar habilidades artísticas, estas sesiones permiten a los participantes explorar su expresión personal mientras interactúan con otros miembros de la comunidad en un entorno acogedor y seguro.

Para mayor información pueden llamar al 914-937-2047.

Película gratuita

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford presentará el viernes 27 de febrero, de 6:30 de la tarde a 9:00 de la noche, la proyección de la película The Six Triple Eight como parte de la serie “Movies That Build Community” y del programa especial por el Mes de la Historia Afroamericana.

El evento, que se llevará a cabo en el Dudley N. Williams, Jr. Auditorium del edificio DiMattia, en 1 Public Library Plaza, Stamford, forma parte de la iniciativa “Avon on Tour”, mientras el histórico Avon Theatre se encuentra en proceso de renovaciones.

La actividad está dirigida a adolescentes y adultos, y requiere registro previo.

La cinta narra la historia real del “Batallón Postal 6888”, integrado por 855 mujeres afroamericanas que durante la Segunda Guerra Mundial enfrentaron discriminación y enormes desafíos para resolver un retraso de tres años en la entrega de correspondencia militar, logrando clasificar más de 17 millones de piezas de correo.

Tras la proyección, la doctora Sheila Kearney compartirá la historia de su tía, la mayor Mary Frances Kearney, quien fue jefa de correo y comandante de la “Compañía A” del batallón, destacando su liderazgo y legado, aspectos que no fueron incluidos en la película. La película está clasificada PG-13.

Zumba Party

La Biblioteca Pública Ferguson en Stamford anima a la comunidad a participar en su animada “Zumba Dance Party”, una clase semanal que combina música y ejercicio para promover la salud y el bienestar.

La actividad se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, de 12:15 del mediodía a 1:00 de la tarde, en el Ann M. Sexton Board Room del edificio DiMattia, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

El programa forma parte de las iniciativas para adultos y actividades de salud, y está dirigido a preadolescentes, adolescentes, padres, familias y adultos.

La sesión será dirigida por la instructora Pamela Arenas, quien anima a los participantes a “bailar hacia una mejor condición física” en un ambiente dinámico y motivador.

Los organizadores recomiendan llevar su propia botella de agua para mantenerse hidratados durante la clase.

Para mayor información pueden llamar a Heloise Nana al 203-351-8221 o enviar un correo electrónico a hnana@fergusonlibrary.org.

Grupo de conversación en inglés

La Biblioteca Pública de White Plains anima a la comunidad a participar en su Grupo de Conversación en Inglés, que se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2:00 a 3:00 de la tarde, en 100 Martine Avenue, White Plains.

El programa está diseñado para adultos que aprenden inglés como segundo idioma y ofrece un espacio divertido y de apoyo donde los participantes pueden practicar sus habilidades de conversación en inglés.

Cada sesión es guiada por un hablante nativo de inglés, quien facilita la interacción y fomenta la práctica activa.

El grupo está abierto a estudiantes de inglés de nivel principiante e intermedio, y no requiere registro previo.

La participación es totalmente gratuita, brindando a los asistentes la oportunidad de mejorar su fluidez mientras se conectan con otros miembros de la comunidad en un ambiente relajado y amigable.

Clases de informática

La biblioteca Newfield Branch de Bridgeport ofrece clases presenciales de informática todos los miércoles a las 11:30 de la mañana., comenzando el 4 de marzo, en el Newfield Teen Room, en 755 Central Avenue, Bridgeport.

Estas sesiones están diseñadas para adultos que deseen mejorar sus habilidades tecnológicas desde un nivel básico, con un enfoque amigable y accesible para principiantes.

Cada clase dura aproximadamente una hora, de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, y cubre temas relacionados con negocios, emprendimiento, desarrollo profesional y capacitación tecnológica.

Aunque la inscripción no es obligatoria, los promotores recomiendan registrarse previamente, ya que los lugares son limitados.

Esta es una excelente oportunidad para quienes buscan fortalecer sus conocimientos digitales y participar en un ambiente educativo y de aprendizaje continuo.

Para mayor información pueden llamar al 203-576-7828.