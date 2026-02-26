Entra en vigencia sistema de puntos más estricto para conductores implementado por DMV

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El Estado puso en marcha un sistema de puntos más estricto para los conductores. Esta nueva normativa del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) entró oficialmente en vigor el lunes pasado en Nueva York, con el objetivo de endurecer las sanciones por infracciones de tráfico y reducir comportamientos de conducción peligrosos en las carreteras.

Bajo las reglas revisadas, ciertos delitos graves ahora acarrean muchos más puntos que antes. Por ejemplo, delitos como conducir bajo la influencia (DWI) o hacerlo sin licencia ahora suman hasta 11 puntos en el historial de un conductor, una cantidad suficiente para desencadenar automáticamente la suspensión de la licencia y tarifas significativamente más altas.

Otras infracciones comunes también han visto aumentos importantes de puntos. El exceso de velocidad en zonas de construcción y no detenerse ante un autobús escolar detenido ahora se castigarán con ocho puntos cada una, un incremento notable que puede llevar a sanciones más severas para muchos conductores.

El alcance del cambio afecta a todos los conductores en el Estado. Según expertos legales, el nuevo sistema prolonga el periodo en que las infracciones cuentan hacia la acumulación de puntos y facilita que los conductores lleguen más rápido a los límites de suspensión.

Además, con ciertos niveles de puntos, el DMV puede exigir la asistencia a clínicas de mejora de conducción.

Funcionarios y autoridades han subrayado la intención de mejorar la seguridad vial. Un funcionario del condado de Sullivan indicó que, aunque cualquier violación de tráfico era costosa antes, ahora los costos y las consecuencias serán considerablemente más altos. Espera que estas medidas disuadan a los conductores de infringir las normas y reduzcan los accidentes.

El impacto del cambio se sentirá inmediatamente. Con este sistema más estricto, muchos conductores podrían enfrentar la suspensión de sus licencias más rápidamente que bajo el esquema anterior, y aquellos con varias infracciones de alcohol o drogas podrían incluso enfrentarse a la revocación permanente de sus permisos.