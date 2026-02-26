El capo más buscado cae en México; estalla la violencia tras su muerte

- Publicidad -

CIUDAD DE MEXICO- El gobierno mexicano confirmó que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado en la sierra de Jalisco el pasado domingo. El capo murió por las heridas durante un enfrentamiento y luego de ser trasladado en helicóptero hacia atención médica.

La muerte de El Mencho representa un golpe sin precedentes al CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas y extendidas de México, con operaciones en numerosos estados y fuertes vínculos internacionales. Analistas señalan que su caída es comparable solo con la captura del otrora líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, alias El Chapo, hace años.

Las autoridades mexicanas confirmaron que la operación que terminó con su vida fue posible gracias a inteligencia militar y apoyo de agencias extranjeras, incluidos datos compartidos desde Estados Unidos. El capo fue localizado en cabañas remotas de la región acompañado por escoltas y, tras un intercambio de disparos, fue herido mortalmente.

El impacto fue inmediato. Apenas se difundió la noticia de su muerte, células del CJNG desataron una ola de violencia en al menos 20 estados del país, con narcobloqueos en carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. El saldo inicial fue de decenas de muertos entre presuntos criminales, fuerzas federales y civiles.

El gobierno federal, encabezado por la presidenta, hizo un llamado a la calma e intensificó el despliegue de tropas especiales en zonas conflictivas. En respuesta a los ataques, se han enviado más de 2,000 soldados adicionales a Jalisco y estados circundantes para reforzar la seguridad y proteger a la población.

La Fiscalía de Jalisco también inició procesos judiciales contra varios individuos señalados por participar en ataques violentos tras el abatimiento de El Mencho, incluidos actos como la quema de vehículos y agresiones a la infraestructura pública y privada.

Expertos en seguridad advierten que, aunque la muerte del capo debilita la figura central del CJNG, no significa el fin de la organización criminal. El grupo criminal ha desarrollado estructuras de poder descentralizadas y múltiples líderes regionales que podrían intentar llenar el vacío dejado por Oseguera.

También hay preocupación por la posible reconfiguración del cártel y el surgimiento de nuevos jefes, incluyendo posibles sucesores que ya operaban dentro de las filas del grupo. Las autoridades han intensificado la vigilancia de figuras clave para prevenir un reasentamiento del poder criminal.

Mientras tanto, el operativo ha generado debate sobre la estrategia de seguridad en México, sus resultados y los efectos colaterales en la sociedad civil. Ciudadanos y líderes comunitarios han expresado temor por la continuidad de la violencia y han llamado a políticas integrales que combinen seguridad con programas sociales.

La caída de El Mencho queda marcada como un evento histórico en la lucha contra el crimen organizado en México, cuya repercusión podría extenderse por meses o años dependiendo de cómo evolucione la respuesta del CJNG y la estrategia gubernamental para contener la violencia.