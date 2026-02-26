Disminuye migración internacional a CT, según el censo

- Publicidad -

STAMFORD.- Según datos recientes del U.S. Census Bureau, la migración internacional hacia Connecticut ha disminuido de forma significativa, un cambio que preocupa a demógrafos y responsables de políticas públicas del Estado.

Esta reducción ocurre en medio de un contexto más amplio de descenso en la llegada de migrantes extranjeros a los Estados Unidos, una tendencia que se ha intensificado tras la implementación de políticas migratorias más estrictas a nivel federal.

En años recientes, gran parte del crecimiento poblacional de Connecticut se había sustentado en personas que llegaban desde otros países, incluyendo a los hijos de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero. Sin embargo, las estimaciones del censo muestran que la migración internacional hacia el Estado se redujo aproximadamente a la mitad entre julio de 2024 y junio de 2025, en comparación con el año anterior.

Este retroceso en los flujos migratorios internacionales se inscribe dentro de una tendencia nacional más amplia. A nivel de los Estados Unidos, el número neto de migrantes internacionales alcanzó un pico estimado de 2.7 millones en 2024, pero cayó a cerca de 1.3 millones en 2025.

Los expertos señalan que este descenso tiene implicaciones directas para la economía y la fuerza laboral de Connecticut, especialmente considerando que la llegada de inmigrantes ha ayudado a contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población local.

Sin nuevas llegadas suficientes, la mano de obra disponible se reduce, lo que podría afectar el crecimiento económico y la capacidad del Estado para sostener ciertos sectores productivos.

Además de la política migratoria, factores como la inflación global y tensiones comerciales también influyen en los patrones demográficos, pero muchos analistas coinciden en que la drástica caída de la migración internacional ha sido un motor clave en la desaceleración del crecimiento poblacional en Connecticut.

La disminución de migrantes internacionales representa un desafío especialmente significativo para el Estado, ya que en el pasado este flujo ha sido un componente esencial para el crecimiento demográfico.

Con la continuación de estas tendencias, Connecticut podría enfrentar un futuro más lento en su crecimiento poblacional, lo que a su vez repercute en planificación de servicios públicos, educacionales y de infraestructura.