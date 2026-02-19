Nuevo informe del Congreso revela año en que se agotarán fondos para pagos de Seguro Social

- Publicidad -

HARTFORD.- Un nuevo informe del Congreso de los Estados Unidos reveló una proyección alarmante sobre la solvencia financiera de los fondos que soportan los pagos de Seguridad Social, el programa de beneficios que reciben millones de jubilados, discapacitados y supervivientes.

Según este análisis, los fondos que respaldan las prestaciones podrían agotarse mucho antes de lo que se había estimado anteriormente, imponiendo presión inmediata sobre los legisladores para actuar con rapidez.

El reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) indica que el principal fondo de la Seguridad Social, el destinado a prestaciones de jubilación, podría quedarse sin reservas alrededor del año fiscal 2032 o 2033 si no se implementan cambios en las políticas actuales.

Esto representa una aceleración respecto a las estimaciones previas que situaban este punto crítico más adelante en la década.

El agotamiento de estos fondos no significaría el final de los pagos, sino que obligaría al programa a financiar los beneficios exclusivamente con los ingresos provenientes de los impuestos sobre la nómina que recaudan cada año.

Como los ingresos actuales serían menores que los pagos comprometidos, esa transición implicaría una reducción automática en las prestaciones entregadas a los beneficiarios bajo las reglas vigentes.

Expertos económicos y analistas han advertido que ese recorte podría rondar entre un 20% y un 23% de las prestaciones actuales si el Congreso no actúa para reformar el sistema o inyectar fondos adicionales.

Para muchos jubilados que dependen de estos pagos como su principal fuente de ingresos, una reducción de esa magnitud tendría efectos financieros severos.

Este problema no es nuevo. Las proyecciones financieras de la Seguridad Social han estado señalando déficits estructurales durante años debido a factores como el envejecimiento de la población, menores tasas de natalidad y una base de contribuyentes que no crece al mismo ritmo que el número de beneficiarios. Sin reformas, la trayectoria de los fondos continúa siendo insostenible a largo plazo.

En respuesta a estas proyecciones, muchos economistas y organizaciones de políticas públicas han instado a un debate legislativo urgente para fortalecer la sostenibilidad del sistema antes de que los fondos se agoten. Las propuestas van desde cambios en los impuestos y la estructura de beneficios hasta ajustes en la edad de jubilación y otras reformas fiscales para asegurar que el programa pueda cumplir sus obligaciones futuras.

CÓMO AFECTARÍA A CONNECTICUT

* En Connecticut, como en todo el país, muchos adultos mayores dependen de Social Security como su principal fuente de ingresos. Una reducción de incluso 7% en 2032 y potencialmente mucho más en años posteriores podría significar menos dinero disponible para vivienda, alimentos, medicinas y otros gastos esenciales.

* Para las personas de Connecticut, donde el costo de la vivienda, servicios de salud y vida suele ser más alto que en muchas otras partes del país, una reducción de beneficios podría agravar presiones financieras, especialmente entre quienes viven con ingresos fijos.