Nuevas normas y sanciones que afectan directamente a todos los conductores del estado de NY

NUEVA YORK.- El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York ha implementado un nuevo sistema de puntos para las infracciones de tránsito que entró en vigor el lunes 16 de febrero, con el objetivo de endurecer las sanciones y mejorar la seguridad en las carreteras.

Este cambio forma parte de una revisión integral de las normas que regula cómo se acumulan y mantienen los puntos en los registros de los conductores y cómo estos pueden influir en la suspensión de licencias.

Bajo el nuevo sistema, muchas infracciones comunes ahora conllevan un mayor número de puntos.

Por ejemplo, pasar un autobús escolar detenido o exceder la velocidad en una zona de construcción ahora puede sumar hasta ocho puntos, una cifra significativamente más alta que la asignada anteriormente.

Incluso infracciones consideradas menos graves, como el uso de un teléfono móvil al manejar o el exceso de velocidad ligero, han visto aumentos en sus valores de punto.

Las infracciones más serias, como manejar bajo la influencia de alcohol o las drogas (DWI) o hacerlo sin una licencia válida, pueden implicar hasta 11 puntos en el registro del conductor, lo que antes no siempre estaba reflejado con la misma severidad.

Este nivel de puntos puede poner rápidamente a un conductor en riesgo de perder su licencia si acumula varias infracciones en poco tiempo.

Otro cambio importante es la expansión del período en que los puntos permanecen en el historial del conductor. En lugar de desaparecer tras 18 meses, los puntos ahora se mantienen por 24 meses, lo que hace más probable que las puntuaciones se acumulen y lleven a sanciones más severas con menos infracciones.

El umbral para una posible suspensión de licencia también ha sido modificado. En el pasado, los conductores enfrentaban la pérdida de su permiso al alcanzar 11 puntos en un periodo de 18 meses, pero bajo las nuevas normas ese umbral puede ser más fácil de alcanzar debido a la mayor cantidad de puntos otorgados y su permanencia más prolongada en el historial.

El DMV y las autoridades estatales han explicado que estos ajustes están destinados a disuadir conductas peligrosas, reducir los accidentes y retirar de las carreteras a conductores impredecibles o reincidentes.

Si bien las autoridades defienden que las medidas reforzarán la seguridad vial, algunos expertos legales anticipan un aumento en los desafíos judiciales por parte de conductores que intenten evitar las más duras consecuencias de las nuevas normas.