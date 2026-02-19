Arrestan al expríncipe Andrés hermano del rey Carlos III

- Publicidad -

Andrés Mountbatten Windsor, expríncipe y hermano del rey Carlos III de Reino Unido, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

La Policía de Thames Valley confirmó este jueves la detención en Norfolk de un hombre de unos 60 años al que no identificó por su nombre e informó que estaba realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk.

Tras conocerse la noticia, Carlos III expresó que “la ley debe seguir su curso” y que la policía contaba con su “pleno apoyo y cooperación”.

La policía británica había informado previamente que estaba considerando investigar al expríncipe por las acusaciones relacionadas con sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las autoridades están investigando las acusaciones de que Andrés compartió material confidencial con Epstein, después de que las comunicaciones que ambos mantuvieron a lo largo de los años aparecieran en los archivos publicados por el gobierno estadounidense en enero.

Esta es la primera vez que Andrés es arrestado. El expríncipe ha negado sistemática y enérgicamente cualquier irregularidad.

La Policía de Thames Valley declaró que, tras una “evaluación exhaustiva”, se había abierto una investigación formal.

También indicó a principios de febrero que estaba evaluando una acusación separada que señala que Epstein envió a una mujer a Reino Unido para mantener un encuentro sexual con Andrés en 2010. La mujer, que no es británica, tenía veintitantos años en ese momento.

El expríncipe Andrés siempre ha negado cualquier irregularidad en relación con sus vínculos con Epstein. No ha respondido a las solicitudes de la BBC para que haga comentarios sobre las acusaciones específicas relacionadas con la publicación de millones de archivos del caso Epstein en enero.

Mientras tanto, el exprimer ministro británico, Gordon Brown, declaró a la BBC que envió una carta de cinco páginas a varias fuerzas policiales británicas con información nueva y adicional extraída de los archivos de Epstein.

En un comunicado, Brown afirmó que la nueva información se suma a la que presentó la semana pasada, en la que “expresó su preocupación por que se haga justicia para las niñas y mujeres víctimas de trata humana”.