43 niños desaparecidos y fugitivos de Westchester encontrados en solo tres días

YONKERS.- En el condado de Westchester, las autoridades anunciaron que una operación especial de búsqueda de niños desaparecidos y fugados logró localizar a 43 menores en apenas tres días, en lo que fue descrito como un esfuerzo coordinado y sin precedentes entre múltiples agencias policiales y de servicios sociales.

La iniciativa, denominada Westchester Missing Child Rescue Operation, fue liderada por la División de Servicios de Justicia Criminal del estado de Nueva York (DCJS), en colaboración con la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado y la National Child Protection Task Force. Más de 70 agencias federales, estatales, locales, organizaciones sin fines de lucro y socios privados trabajaron juntas en la operación.

Durante los tres días del operativo, el equipo centralizó sus esfuerzos en un hotel de Mount Kisco, donde expertos en investigación, tecnología digital y servicios para menores revisaron casos, intercambiaron información y siguieron pistas para localizar a los menores reportados como desaparecidos. Los niños y adolescentes encontrados tenían entre 8 y 17 años cuando fueron inicialmente reportados.

Las acciones se enfocaron especialmente en cinco comunidades del condado con altos índices de casos de niños desaparecidos: Dobbs Ferry, Mount Pleasant, Mount Vernon, White Plains y Yonkers. Esta estrategia buscó maximizar los recursos disponibles y acelerar las investigaciones en áreas de mayor necesidad.

Según las autoridades, la gran mayoría de los casos de menores desaparecidos en el Estado corresponden a jóvenes que se habían fugado de sus hogares, muchas veces por problemas familiares, inestabilidad o falta de apoyo en sus entornos.

Encuentros como este no solo buscan encontrarlos, sino también conectarlos con servicios de apoyo para enfrentar las causas que provocaron su desaparición.

En 2025, se presentaron más de 10,600 denuncias de menores desaparecidos en todo el estado de Nueva York, de los cuales el 94% eran casos de fugas.

La operación en Westchester se suma a iniciativas similares en otras regiones y subraya la importancia de la cooperación interinstitucional y el uso de tecnología para proteger a los más vulnerables.

Las autoridades destacaron que, además de la localización física de los menores, el operativo permitió identificar factores de riesgo como posible explotación, abandono o situaciones de vulnerabilidad que requerían intervención inmediata. Equipos especializados realizaron evaluaciones individuales para garantizar que cada niño recibiera asistencia adecuada, incluyendo apoyo psicológico, orientación familiar y, en algunos casos, protección adicional por parte de los servicios sociales.

Funcionarios del condado de Westchester subrayaron que este tipo de iniciativas continuará desarrollándose en el futuro, con el objetivo de reducir el número de reportes de menores desaparecidos y fortalecer los mecanismos de prevención.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier información relevante y recordaron que la colaboración entre agencias y ciudadanos es clave para proteger la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes.