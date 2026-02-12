Ocho de cada diez hondureños retornados descartan volver a emigrar a EEUU, según una encuesta

- Publicidad -

TEGUCIGALPA.- Ocho de cada diez hondureños que han sido retornados a su país tras migrar descartan volver a intentar llegar a Estados Unidos, según una encuesta difundida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El estudio, realizado en diciembre de 2025 con una muestra de 101 personas, indica que el 81 % de los retornados prefieren arraigarse en Honduras en lugar de planear una nueva migración hacia el norte.

Solo el 12 % de los encuestados considera volver a emprender la ruta migratoria en un plazo de un año, mientras que un 5 % piensa hacerlo en menos de seis meses y apenas un 2 % después de ese periodo.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó que la mayoría de los retornados tenían un arraigo prolongado en Estados Unidos antes de su regreso.

Según los datos, el 54 % residió entre cinco y diez años en suelo estadounidense, y otro 28 % permaneció entre uno y cinco años.

El estudio también encontró que el 64 % de los retornados no dejó familiares en el extranjero, lo que sugiere que muchos no enfrentan una separación continua de sus seres queridos tras volver a Honduras.

Expertos como Roberto Canizales, jefe de Programas de la OIM, han dicho que es crucial implementar programas de reintegración social, económica y laboral, así como servicios de salud física y mental para esta población.

En 2025, Honduras reportó 41,352 retornos, una cifra menor que los 46,901 del año anterior, y Estados Unidos sigue siendo el principal país de procedencia, con el 85 % de los casos.