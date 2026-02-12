Investigación afirma que la muerte de Kurt Cobain fue un homicidio

- Publicidad -

Un equipo de científicos entregó los resultados de un análisis pericial sobre la muerte del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain. Este documento técnico solicita formalmente la revisión del expediente judicial cerrado hace décadas en la ciudad de Seattle. La labor de los peritos incluyó el estudio minucioso de las muestras biológicas recolectadas durante la autopsia original y las fotografías del sitio donde hallaron el cuerpo del artista.

El nuevo informe concluye que la muerte del cantante ocurrió por un homicidio planificado y no por un suicidio. Los investigadores Brian Burnett y Michelle Wilkins sostienen que terceras personas intervinieron en la escena para ocultar el crimen. El reporte enumera diez puntos de evidencia fundamentales que descartan la posibilidad de una lesión autoinfligida.

Según los expertos: “Parece que alguien montó una película”. La hipótesis principal señala que uno o más atacantes incapacitaron al músico con una fuerte sobredosis de heroína previa al disparo. Esta secuencia impidió que la víctima accionara el arma por su cuenta.

Los datos médicos de la autopsia oficial muestran signos de necrosis cerebral y hepática en el organismo de Cobain. Wilkins explicó que estas condiciones derivan de la falta de oxígeno prolongada: “Esto ocurre en una sobredosis, no en una muerte por escopeta”.

Los pulmones del artista presentaron fluidos y sus ojos registraron hemorragias internas. Estas señales físicas coinciden con un proceso de fallecimiento lento y dificultades respiratorias propias de los narcóticos. Un disparo inmediato de escopeta en el cráneo detiene las funciones vitales al instante y no permite el desarrollo de tales daños orgánicos.

Qué pruebas no coincidirían con un caso de suicidio

La investigación en el International Journal of Forensic Science destaca la ausencia de sangre en las vías respiratorias. En un impacto de bala de ese calibre: “Se esperaría sangre en los conductos de aire”. Los científicos no hallaron rastros de líquido hemático en los pulmones de la víctima. Los brazos de Cobain también carecían de la rigidez muscular característica de los traumas cerebrales severos por armas de fuego. La posición de los miembros superiores sugiere una manipulación posterior al fallecimiento.

El peritaje del sitio del suceso refuerza la teoría de una puesta en escena. Wilkins analizó las fotografías del Departamento de Policía de Seattle y cuestionó la disposición de los objetos. Los casquillos de la escopeta aparecieron alineados a los pies del cuerpo. El equipo realizó pruebas con un arma idéntica y determinó que la ubicación de los restos de munición resulta imposible si el músico sostuvo el cañón.

Wilkins afirmó: “No solo hay un casquillo donde no debería estar, sino que ni siquiera debería haber un casquillo”. La mano izquierda del líder de Nirvana lucía una limpieza inusual para un hecho de tal violencia. Las huellas halladas en el metal sugieren que alguien colocó la mano del artista sobre el rifle después del disparo.

El exagerado orden de los elementos para el consumo de estupefacientes también levantó sospechas. Los peritos hallaron las jeringas tapadas y el kit organizado dentro de una caja. La lógica forense indica que una persona bajo los efectos de tres dosis de heroína pierde la capacidad motriz para ordenar sus pertenencias antes de morir.

La falsificación de la nota de suicidio constituye otro pilar del reclamo. Los expertos aseguran que el texto original solo mencionaba la intención de abandonar la banda. Las últimas cuatro líneas de la carta muestran una caligrafía diferente, con trazos más grandes y garabateados que no coinciden con la escritura de Cobain.