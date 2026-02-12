EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Aprender sobre inteligencia artificial

La Biblioteca Pública de White Plains será sede del evento educativo “Artificial Intelligence (A.I.) in the Igloo”, que se llevará a cabo el martes 17 de febrero, a partir de las 5:00 de la tarde, en el salón tecnológico The Igloo – Optimum Technology Room.

Durante la presentación, los asistentes podrán conocer el estado actual de la Inteligencia Artificial y explorar algunas de sus posibilidades más innovadoras, además de verla en acción a través de demostraciones en vivo.

La actividad se realizará en la sala panorámica Igloo, ubicada cerca de la entrada de Trove en el segundo piso de la biblioteca, y cuenta con el apoyo de la Library Foundation y Optimum.

La presentación estará a cargo del especialista en medios digitales Austin Olney y está dirigida a estudiantes de escuela intermedia, secundaria y adultos interesados en tecnología y aprendizaje digital.

El evento forma parte de la programación educativa de la biblioteca enfocada en acercar a la comunidad a las herramientas tecnológicas del futuro.

Minigolf Anual

Friends of the Ferguson Library anima a la comunidad a participar en su Minigolf Anual, que se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la sucursal Harry Bennett, en 115 Vine Road, Stamford.

El evento está diseñado para grupos de amigos, familias y toda la comunidad, con un costo de 5 dólares por jugador y ronda, mientras que los niños menores de 3 años entran gratis.

Los participantes podrán disfrutar de un campo de minigolf especialmente preparado y refrigerios en el “Hoyo 19”. Aunque se recomienda registrarse con anticipación, también se aceptan jugadores sin inscripción previa, y el estacionamiento es gratuito.

Para mayor información pueden llamar al 203-351-8221.

Izamiento de bandera de República Dominicana

La comunidad dominicana de Bridgeport celebrará el Día de la Independencia dominicana con una solemne “Ceremonia de Izada de Bandera” el sábado 28 de febrero, a las 12:00 del mediodía, frente a 45 Lyon Terrace, Bridgeport.

El evento, organizado por Dominican Leaders in Education (DR-LEAD), será un acto cívico y cultural que busca honrar la historia, la valentía y el legado del pueblo dominicano, resaltando la unidad y el orgullo patrio en el corazón de la ciudad.

Tras la ceremonia, los presentes pueden asistir a un encuentro comunitario en el centro comunitario, en segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport, donde continuará la celebración en un ambiente familiar y festivo.

De acuerdo con los promotores, la actividad es completamente gratuita y abierta al público.

Los organizadores animan a la comunidad a llevar sus banderas, vestir sus colores patrios y participar en este significativo momento que reafirma que la patria no solo se lleva en el corazón, sino que también se levanta unida como comunidad.

Para asistir, recomiendan registrarse previamente en el enlace oficial del evento en https://shorturl.at/2x9r8.

Fortalecer sus estrategias de crecimiento

Empresarios y dueños de pequeños negocios podrán mejorar sus estrategias de crecimiento con el seminario virtual gratuito “Capitalizing on Major Events: How to Choose and Plan Strategically”, que se realizará el jueves 5 de marzo a la 1:00 de la tarde.

El evento, de una hora y en inglés, enseñará cómo aprovechar grandes acontecimientos como el Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos o ferias comerciales para atraer clientes y aumentar ventas de forma estratégica.

Los participantes aprenderán a identificar los eventos que realmente valen la inversión, evaluar su alineación con su audiencia y objetivos, y decidir la mejor manera de participar como vendedor, patrocinador o socio.

Además, se darán herramientas para evitar eventos que no se ajusten al negocio y posicionar la marca de manera efectiva.

La inscripción está disponible en https://shorturl.at/rIDi2.

Programa de incubadora de empresas inmigrantes

El Programa de Incubadora de Empresas Inmigrantes abrió inscripciones para su nueva cohorte, que se llevará a cabo del 26 de marzo al 30 de abril en Building One Community (B1C), en 417 Shippan Avenue, Stamford.

El curso gratuito consta de 10 sesiones los martes y jueves de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche, dirigido a quienes desean iniciar un negocio o fortalecer uno existente.

Los participantes aprenderán sobre estructuras empresariales, finanzas, seguros, impuestos y estrategias de marketing. Quienes completen al menos el 80% del programa podrán recibir hasta $500 para gastos operativos y acceso a tutoría personalizada gratuita.

El curso será completamente en español.

Para más información pueden llamar al 203-674-8585.