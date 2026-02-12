El 60% afirma que administración Trump es demasiado dura con los inmigrantes, según encuesta

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Una nueva encuesta nacional de votantes reveló que aproximadamente el 60% de las personas de los estadounidenses cree que la Administración del presidente Donald Trump ha sido demasiado estricta en su trato hacia los inmigrantes, especialmente en temas de deportaciones y aplicación de la ley migratoria.

Este dato surge en un contexto de debates intensos sobre políticas fronterizas y el uso de agencias federales como el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La encuesta, realizada por la Quinnipiac University entre votantes registrados, también halló que solo un 30% de los encuestados consideró que el manejo de inmigración por parte del gobierno está en el punto adecuado, mientras que apenas un 7% opinó que es demasiado suave. Estos resultados reflejan un panorama general de insatisfacción con la estrategia migratoria actual.

Además de las preguntas sobre inmigración, el sondeo mostró un panorama político más amplio: la aprobación general del presidente Trump ha caído, con un porcentaje significativo de los votantes expresando descontento con su gestión global.

La percepción negativa del enfoque migratorio se ha visto reforzada por incidentes recientes donde agentes federales estuvieron involucrados en confrontaciones y muertes de civiles durante operativos.

El descontento entre los votantes no se limita a una sola región o grupo demográfico. Encuestas similares han encontrado que incluso entre algunos votantes de clase media e independientes hay creciente inquietud por el nivel de dureza en las deportaciones y la intensificación de redadas, mientras que el apoyo a una reforma migratoria más comprensiva ha ido en aumento.

Al mismo tiempo, otros sondeos han detallado que, aunque un porcentaje de votantes sigue respaldando acciones dirigidas a deportar a inmigrantes con antecedentes criminales, existe una marcada división en torno al tratamiento general de inmigrantes sin delitos graves, con muchos prefiriendo enfoques menos severos.

Las respuestas de la opinión pública sugieren que la inmigración sigue siendo un tema políticamente sensible y polarizador en los Estados Unidos, afectando la percepción del electorado hacia el liderazgo de Trump y su administración.

A medida que se intensifican los debates sobre políticas fronterizas y reformas legislativas, estos resultados de encuestas probablemente influirán en las estrategias de campaña y en las prioridades de los partidos políticos en los próximos meses.