EEUU impulsa tecnología avanzada en controles migratorios: auge del reconocimiento facial y vigilancia inteligente

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- El gobierno está usando reconocimiento facial, biometría e inteligencia artificial para reforzar sus controles migratorios y vigilancia. Estas herramientas, implementadas por agencias como ICE y CBP, están siendo empleadas para identificar y rastrear personas en el país y no solo en fronteras.

📈 Expansión del uso de tecnología AI en inmigración

Estados Unidos está integrando herramientas digitales cada vez más sofisticadas en sus operaciones migratorias, especialmente en agencias como U.S. Customs and Border Protection (CBP) y Immigration and Customs Enforcement (ICE).

El enfoque actual combina reconocimiento facial, biometría, análisis de datos abiertos e IA para “tactical targeting” con el objetivo de identificar y rastrear a personas consideradas riesgos potenciales para la seguridad nacional y la frontera.

🤖 Contrato con Clearview AI

El CBP firmó un contrato de $225,000 por un año con Clearview AI, que otorga acceso a una base con más de 60 mil millones de imágenes públicas para potenciar sus capacidades de reconocimiento facial.

Este sistema será utilizado por unidades de inteligencia como el National Targeting Center, enfocado en lo que la agencia llama “tactical targeting” y análisis estratégico de redes, indicando una integración más profunda de la tecnología en operaciones regulares.

📱 Aplicaciones y despliegue en el terreno

Herramientas como la app Mobile Fortify han sido usadas por agentes de ICE y CBP para capturar datos biométricos en campo, aunque investigaciones señalan que no verifican identidades con certeza y pueden generar resultados ambiguos.

Además, estas tecnologías se emplean más allá de los cruces fronterizos, incluyendo zonas urbanas dentro del país, lo que ha generado debate sobre su alcance y supervisión.

⚖️ Críticas, legislación y preocupaciones

Grupos de derechos civiles y legisladores han expresado preocupaciones sobre privacidad, exactitud, potenciales errores de identificación y uso sin consentimiento, especialmente cuando se trata de datos de personas que pueden incluir ciudadanos estadounidenses.

En respuesta, senadores como Edward Markey, Jeff Merkley y Ron Wyden, junto con la representante Pramila Jayapal, presentaron el proyecto “ICE Out of Our Faces Act”, que busca prohibir el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de ICE y CBP y exigir la eliminación de datos recogidos por estos sistemas.

Además, el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional ha iniciado una investigación sobre prácticas de vigilancia y recolección de datos biométricos para evaluar posibles violaciones de privacidad y cumplimiento legal.

🔍 ¿Qué significa esto para inmigración?

La ampliación del uso de tecnología avanzada sugiere que las agencias migratorias están apostando a herramientas digitales para identificar, rastrear y gestionar flujos migratorios y seguridad, pero ello viene acompañado de un debate intenso sobre derechos civiles, transparencia y límites éticos. Debido a estas tensiones, es probable que sigan surgiendo iniciativas legales y auditorías que cuestionen cómo y hasta qué punto pueden emplearse estas tecnologías sin comprometer las libertades individuales.