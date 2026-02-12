Alcalde y policía informan bajos niveles de delitos violentos en 2025

- Publicidad -

YONKERS.- El alcalde Mike Spano, junto a representantes del Departamento de Policía de Yonkers, anunció recientemente cifras preliminares que muestran que el crimen violento en la Ciudad ha alcanzado niveles históricamente bajos durante el año 2025.

Las estadísticas oficiales, presentadas ante la comunidad, reflejan un notable descenso tanto en delitos violentos como en otros índices de criminalidad en comparación con años anteriores.

Según los datos dados a conocer, el total general de delitos en Yonkers se redujo aproximadamente un 16 % en el último año, un indicador que las autoridades han destacado como una señal de progreso en materia de seguridad pública.

Este descenso, dijeron, sitúa a Yonkers entre las ciudades más seguras de su tamaño en el estado de Nueva York.

Una de las cifras más destacadas es la de crimen violento, que, según el Alcalde, disminuyó alrededor de un 42% en comparación con periodos anteriores. Dentro de esta categoría se incluyen delitos graves como homicidios, robos con violencia, agresiones agravadas y otros incidentes que afectan directamente la percepción de seguridad de las personas.

Las autoridades municipales atribuyen parte del éxito a estrategias modernas de prevención del delito que combinan análisis predictivo, uso de tecnología avanzada, y una coordinación más estrecha entre unidades policiales y la comunidad. El Comisionado de Policía y otros oficiales señalaron que estas herramientas han permitido responder con mayor rapidez y eficacia a incidentes potenciales antes de que escalen.

Spano destacó también la importancia del trabajo conjunto entre la policía y organizaciones comunitarias para abordar las causas del crimen desde una perspectiva más integral, incluyendo programas de mediación y participación de líderes vecinales en zonas con problemas históricos de violencia. Aunque reconocieron que aún existen áreas que requieren mayor atención, las cifras globales son vistas como un avance significativo.

El anuncio ha generado reacciones mixtas entre las personas: muchos celebran los datos optimistas, mientras que otros señalan que aún hay vecindarios donde la percepción de inseguridad no ha cambiado del todo. Aun así, el mensaje oficial es de continuidad en las políticas de seguridad pública, con el objetivo de consolidar y ampliar los logros registrados en 2025.