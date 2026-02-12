Agencia quiere que se actualicen leyes de conducción distraída de CT

- Publicidad -

DANBURY.- El Departamento de Transporte de Connecticut (DOT) presentó una serie de propuestas para la sesión legislativa corta de este año, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y modernizar las normas de tránsito en el Estado.

Entre las prioridades está la actualización de las leyes sobre conducción distraída, además de la autorización para instalar cámaras que monitoreen el uso de los futuros carriles flexibles (flex lanes).

Una de las propuestas centrales del DOT es ampliar la prohibición de conducción distraída para que incluya no solo el uso de teléfonos portátiles, sino también la transmisión y visualización de videos en las pantallas del tablero.

Según la agencia, la ley actual no ha evolucionado al ritmo de la tecnología y dispositivos que permiten desactivar las limitaciones de seguridad mientras el vehículo está en movimiento.

El plan también contempla prohibir la venta de dispositivos que convierten teléfonos en sistemas de entretenimiento, como los que envían contenido de video a las pantallas del automóvil, algo que desde el DOT consideran una distracción peligrosa.

Además, se plantean sanciones más severas para conductores que infrinjan estas normas en zonas de trabajo, con multas más altas y posibles penas de cárcel en casos graves.

Otro componente de la iniciativa es la expansión de herramientas tecnológicas para mejorar el cumplimiento de las normas en los próximos flex lanes planeados para una sección de la autopista interestatal I-84 en Danbury.

Estos carriles, que se abrirán o cerrarán según el flujo de tráfico, requieren una forma eficaz de vigilar y sancionar a quienes los usen de manera indebida, por lo que el DOT busca permitir el uso de sistemas de cámaras para capturar infracciones.

El DOT también pidió a los legisladores revertir una exención incluida en una ley anterior que beneficiaba al desarrollo Port Eastside en East Hartford, al argumentar que evita revisiones de seguridad y mejoras de infraestructura que deberían aplicarse a ese proyecto y sentaría un precedente peligroso si se mantiene.

Finalmente, entre otras propuestas de la agencia se encuentran cambios en las reglas de divulgación para ajustes de tarifas de transporte público y ajustes en los requisitos de instalación de cargadores para vehículos eléctricos en nuevas instalaciones estatales, con el objetivo de optimizar tanto la comunicación con el público como la eficiencia de la infraestructura.