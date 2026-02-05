Según reporte: Policía de otros estados utiliza datos de cámaras de matrículas de CT para control migratorio

- Publicidad -

NORWALK.- Policías de otros estados de los Estados Unidos han estado utilizando datos recolectados por cámaras lectoras de matrículas instaladas en varios municipios de Connecticut, para apoyar investigaciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias federales, según registros obtenidos por CT Insider.

Estos dispositivos, operados a través de la empresa tecnológica Flock Safety, capturan imágenes de las matrículas de vehículos que pasan frente a las cámaras y las almacenan en una base de datos accesible digitalmente.

Los registros muestran que las búsquedas de datos de matrículas por parte de departamentos de policía fuera de Connecticut han ocurrido miles de veces, en ocasiones catalogadas con razones como “ICE” o “ICE‑assist”, lo que indica explícitamente vínculos con la agencia federal de inmigración.

Estas acciones han generado inquietudes sobre si tales accesos respetan las leyes estatales de Connecticut, incluidas la Trust Act y normas diseñadas para limitar la cooperación local con la inmigración federal.

Las cámaras que generan estos datos están instaladas en ciudades como Simsbury, Cheshire, Southington, Avon, Windsor y Monroe, entre otras, y están conectadas a una red nacional que permite a agencias de todo el país consultar la información si sus departamentos tienen habilitado el acceso.

Aunque las autoridades locales pueden establecer filtros para bloquear búsquedas relacionadas con inmigración o atención reproductiva, en algunos casos estos filtros no funcionaron como se esperaba y se registraron búsquedas vinculadas a temas sensibles.

Los defensores de la privacidad y grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Connecticut han condenado el uso de estos datos por parte de fuerzas de otros estados, argumentando que puede violar las leyes estatales que buscan proteger a inmigrantes, personas que buscan cuidado reproductivo y otros residentes vulnerables de la vigilancia y la intervención legal injustificada.

Han pedido una pausa en todas las búsquedas de datos fuera del Estado mientras se revisan y actualizan las normativas pertinentes.

Algunas fuerzas policiales dentro de Connecticut han respondido desactivando la función de “red nacional” para evitar que su información sea consultada fuera del Estado, mientras otros departamentos defienden el uso del sistema para casos legítimos como la localización de vehículos robados o personas desaparecidas, argumentando que los beneficios superan los riesgos potenciales.

Ante estas revelaciones, el Fiscal General de Connecticut, William Tong, dijo que investigará si estas prácticas violan la intención de las leyes estatales, subrayando la necesidad de equilibrar la seguridad pública con la protección de derechos civiles y la privacidad de los residentes del Estado.