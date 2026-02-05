ONU advierte que Cuba podría enfrentar un “colapso” si continúa el embargo petrolero de EE.UU.

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que Cuba podría enfrentar un colapso humanitario si no se satisfacen sus necesidades energéticas básicas, debido al impacto del embargo petrolero y la falta de suministro de crudo a la isla.

Guterres expresó que está “muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba”, señalando que la crisis empeorará e incluso colapsará si el país no recibe el petróleo que requiere para mantener sus servicios esenciales.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, destacó que la falta de petróleo afecta directamente la generación de energía, el transporte y el suministro de bienes básicos en la isla, presionando aún más a una población ya vulnerable.

La advertencia se produce en medio de una grave escasez de combustible que ha provocado apagones, subida de precios y dificultades en la producción de alimentos y otros servicios esenciales en Cuba.

Cuba dependía durante décadas del petróleo venezolano para sostener gran parte de su energía; sin embargo, los envíos se han reducido o detenido tras cambios geopolíticos recientes, agravando la escasez.

La ONU recordó que durante más de tres décadas la Asamblea General ha pedido el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba, y en este contexto instó a todas las partes a buscar diálogo y respetar el derecho internacional.

El embargo petrolero se ha intensificado con nuevas medidas que incluyen amenazas de aranceles a países que suministren crudo a Cuba, poniendo en riesgo incluso las entregas de aliados como México y Rusia.

La situación ha generado preocupación entre gobiernos de la región; por ejemplo, autoridades mexicanas han advertido que tarifar exportaciones de petróleo podría desencadenar una crisis más amplia en la isla.

Las autoridades cubanas han declarado una emergencia internacional, denunciando que las acciones económicas ponen en riesgo la economía nacional y el bienestar de la población.

La ONU, mientras tanto, se ha comprometido a trabajar con el Gobierno cubano para explorar formas de aliviar la situación humanitaria, aunque subraya que sin cambios en el acceso al petróleo, la crisis será cada vez más profunda.