Matrícula escolar en Stamford disminuye drásticamente y programa para inmigrantes registra caída del 60%

STAMFORD.- El sistema de las escuelas públicas de Stamford, reportó una disminución dramática en la matrícula estudiantil este año, según datos oficiales del distrito escolar.

En total, el número de alumnos inscritos cayó en 891 estudiantes respecto al año anterior, llevando la matrícula total a cerca de 15,350, la cifra más baja desde 2009.

Una de las reducciones más impactantes se dio en el programa “New Arrivals”, diseñado para estudiantes inmigrantes con dominio limitado del inglés. La participación en este programa se desplomó aproximadamente un 60%, pasando de 132 alumnos el año anterior a solo 52 este año escolar.

Funcionarios del distrito señalaron que este descenso en el número de nuevos alumnos inmigrantes podría estar relacionado con cambios en los patrones de migración hacia la región, incluyendo menos familias que se trasladan a Stamford desde países de Centro y Sudamérica, aunque no hay una causa única confirmada para la disminución total de registros.

La caída de la matrícula ha tenido efectos tangibles en la organización de las escuelas: el distrito redujo las aulas del programa New Arrivals, consolidándolas de varias ubicaciones en solo dos escuelas, y recortó tanto el número de maestros como de paraeducadores asignados al programa.

Además del impacto en el programa para inmigrantes, otros grupos estudiantiles han visto descensos significativos: la población de estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma disminuyó en 225 alumnos, mientras que las cifras de estudiantes hispanos y multilingües también descendieron considerablemente comparado con el año pasado.

Esta tendencia a la baja ha llevado a la administración de las escuelas a preparar un presupuesto que incluye la eliminación de casi 50 puestos de maestro, en parte para ajustar costos ante la menor matrícula proyectada; el presupuesto será objeto de una audiencia pública en febrero antes de la votación final de la Junta de Educación.

Autoridades educativas y miembros de la Junta de Educación de Stamford han reconocido que la disminución sostenida de estudiantes plantea retos a largo plazo para la planificación escolar, incluyendo el uso eficiente de edificios, la asignación de recursos y la oferta de programas académicos y de apoyo.

Algunos funcionarios advirtieron que, de continuar la tendencia, el distrito podría verse obligado a considerar reorganizaciones más profundas, como la consolidación de escuelas o la redefinición de zonas de asistencia.

Mientras tanto, líderes comunitarios y defensores de familias inmigrantes han expresado preocupación por la fuerte caída en el programa New Arrivals, señalando que el temor a políticas migratorias más estrictas y la inestabilidad económica podrían estar influyendo en la decisión de muchas familias de no inscribirse o mudarse a otras ciudades o estados.

El distrito aseguró que continuará monitoreando los datos y ajustando sus estrategias para garantizar que los estudiantes que sí llegan a Stamford reciban el apoyo educativo y lingüístico que necesitan.