Gobernadora presenta propuestas para reducir costos de tarifas de seguro de vehículos y combatir reclamaciones fraudulentas

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una serie de propuestas dirigidas a reducir el costo de las tarifas de seguro de vehículos en todo el Estado, y enfrentar el creciente problema de las reclamaciones fraudulentas que elevan las primas para los conductores y familias trabajadoras.

Hochul enfatizó que estas medidas forman parte de sus esfuerzos continuos para hacer que la vida en el Estado sea más asequible y devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos.

En su discurso, Hochul destacó que las personas de Nueva York pagan algunas de las primas de seguro más altas del país, con un promedio de poco más de 4,000 dólares al año, aproximadamente 1,500 dólares por encima del promedio nacional.

Según estimaciones, el fraude, los litigios costosos y las lagunas legales, incluidos los choques simulados diseñados para obtener pagos elevados, inflan las primas de todos hasta en 300 dólares adicionales por año.

Para atacar el origen del problema, la Gobernadora propuso reforzar la lucha contra el fraude en seguros automovilísticos a través de varias acciones. Entre ellas se encuentra la revitalización de la Junta Estatal de Prevención de Robo de Vehículos y Fraude de Seguros, fortalecer la legislación para permitir que los fiscales procesen penalmente a quienes organizan accidentes simulados, y colaborar con fiscales de distrito en todo el estado para construir casos más sólidos contra el fraude organizado.

Además, Hochul propuso ampliar el plazo que tienen las aseguradoras para identificar y denunciar posibles fraudes, reduciendo las barreras para presentar estos casos ante los tribunales.

Esta medida pretende dar más tiempo y herramientas a las compañías para investigar reclamaciones sospechosas y evitar pagos indebidos, mientras se mantienen las protecciones esenciales para los consumidores.

Otro foco de las propuestas es limitar las indemnizaciones que pueden recibir los conductores que incurren en conductas ilícitas al momento de un accidente, como conducir sin seguro o bajo la influencia de alcohol o drogas, así como reformar el umbral de “lesiones graves” utilizado para permitir reclamaciones extendidas.

Además, se busca cambiar las normas de responsabilidad en casos con múltiples demandados para que solo paguen por los daños que realmente causaron.

Finalmente, la Gobernadora quiere aumentar la transparencia en el mercado de seguros, exigiendo que las aseguradoras expliquen a los asegurados por qué suben las tarifas, y promover incentivos para conductores seguros ofreciendo descuentos a quienes opten voluntariamente a programas que demuestren prácticas de conducción segura y reduzcan el fraude.

Estas acciones, según Hochul, ayudarían a bajar los costos generales y beneficiar directamente a los consumidores.