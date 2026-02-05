Gobernador propondrá un reembolso de impuestos de $200 por persona

- Publicidad -

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que propondrá un reembolso único de impuestos de 200 dólares por persona como parte de sus ajustes presupuestarios para 2026, una iniciativa que dará marco a su mensaje en el próximo discurso sobre la Situación del Estado y alimentará su campaña de reelección este año.

La medida está diseñada para devolver 200 dólares a individuos con ingresos menores a $200 mil al año y 400 dólares a parejas con ingresos menores a $400 mil, y se espera que unos 2.2 millones de contribuyentes del Estado se beneficien de este pago único.

Aunque el reembolso totaliza aproximadamente 500 millones de dólares, Lamont sostuvo que no afectará profundamente el presupuesto estatal.

La administración planea financiar la devolución con ingresos temporales de los recibos del impuesto sobre ventas y compensar esa pérdida ajustando de manera temporal un programa de ahorros estatal de gran escala.

El gobernador ha defendido la medida como una respuesta directa al aumento de los costos de vida, particularmente a los altos costos de la electricidad y a la inflación, los cuales han presionado a los hogares de Connecticut en el último año.

Sin embargo, la propuesta podría enfrentar críticas tanto de demócratas como de republicanos. Algunos demócratas en la legislatura han expresado frustración con Lamont por no expandir el gasto en servicios sociales, salud y educación, mientras que los republicanos favorecen reducciones permanentes de impuestos en lugar de pagos puntuales.

Este tipo de reembolsos no es nuevo en Connecticut, pero ha generado debates en el pasado, tanto sobre su eficacia como sobre las implicaciones fiscales a largo plazo.

Lamont busca evitar errores de propuestas anteriores ofreciendo un pago que, al estar ligado al impuesto sobre ventas en lugar del impuesto sobre la renta, podría evitar que muchos receptores tengan que pagar impuestos federales sobre la devolución.