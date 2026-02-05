EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Sesión gratuita de preguntas sobre inmigración

La organización Building One Community (B1C) llevará a cabo una sesión de preguntas informativa y gratuita sobre temas migratorios.

El evento está programado para el martes 10 de febrero a las 6:30 de la tarde, con el propósito de brindar asesoría legal y resolver las inquietudes de la comunidad.

Durante la jornada, un abogado experto de la institución estará disponible para conversar sobre diversos trámites y normativas vigentes, ofreciendo una guía esencial para quienes buscan regularizar su situación o entender mejor sus derechos.

Aunque inicialmente se contempló una modalidad mixta, la organización confirmó que este evento se realizará exclusivamente de forma virtual a través de la plataforma Zoom.

Los interesados pueden ingresar a la web https://tr.ee/b1czoom.

De acuerdo con los promotores, esta iniciativa reafirma el compromiso de B1C de facilitar el acceso a información confiable y apoyo legal de manera accesible para toda la población inmigrante.

Clases de ciudadanía

Las clases de ciudadanía organizadas por Wallingford Adult Education comenzarán el miércoles 11 de febrero, ofreciendo una oportunidad clave para residentes legales que desean prepararse para el proceso de naturalización en los Estados Unidos

El programa se impartirá los miércoles por la tarde, de 5:30 de la tarde a 8:00 de la noche, y está diseñado para brindar orientación educativa sobre civismo, historia y los requisitos necesarios para el examen de ciudadanía.

Las sesiones se llevarán a cabo en el WAE Learning Center, en 4 Fairfield Boulevard, Wallingford, y estarán abiertas a adultos interesados en avanzar hacia la ciudadanía estadounidense.

Las personas que deseen inscribirse deben visitar el sitio web https://shorturl.at/QFQc7 y completar el formulario de registro.

Para mayor información, también pueden comunicarse al 203-294-3900.

Incentivo para una vivienda segura para inquilinos

Una jornada de asistencia para solicitudes del programa Renter Safe Housing Incentive se llevará a cabo para apoyar a inquilinos que fueron afectados por el huracán Ida en 2021.

La iniciativa, impulsada por Community Housing Innovations (CHI) en coordinación con New York State Homes and Community Renewal, busca orientar a las personas elegibles durante el proceso de solicitud para acceder a ayuda financiera de hasta 50,000 dólares, con el propósito de facilitar su mudanza a viviendas más seguras y resilientes.

El evento se realizará el miércoles 18 de febrero, de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche, en la Grinton I Will Library, en 1500 Central Park Avenue, Yonkers.

Durante la sesión, el equipo de CHI brindará apoyo personalizado y responderá preguntas sobre elegibilidad y documentación necesaria.

Las personas pueden registrarse o solicitar más información enviando un correo electrónico a Intake@communityhousing.org o llamando al 845-330-3948, extensión 3004.

Programa de nutrición

Un nuevo programa de nutrición fue lanzado para la comunidad de White Plains, con el propósito de promover una alimentación saludable y fomentar la actividad física entre sus participantes.

La iniciativa incluye ocho lecciones con recetas fáciles, demostraciones prácticas e información clave sobre programas locales de alimentos, además de establecer metas semanales para mejorar la salud y los hábitos de vida.

De acuerdo con los promotores, el programa está abierto tanto para nuevos participantes como para quienes ya formaron parte de ediciones anteriores, incluso si asistieron hace dos años.

Las sesiones se llevarán a cabo los sábados de 1:00 a 3:00 de la tarde, en fechas comprendidas entre marzo y mayo, en 295 Central Avenue, White Plains.

Los organizadores destacaron que este programa busca ofrecer herramientas prácticas y accesibles para que las personas puedan mejorar su bienestar general.

Para más información o para inscribirse, pueden llamar al 914-289-0500.

Celebración Día de la Mujer

En el marco de la celebración del Mes Internacional de la Mujer, las organizaciones Crisol Acuarela, Arte y Cultura, Grupo Quetzal y Nosotras CT llevarán a cabo el evento “Mujeres Latinas Destacadas 2026”.

Esta ceremonia especial se realizará el domingo 29 de marzo, de 2:00 a 4:00 de la tarde, en la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los promotores, el encuentro, de carácter gratuito, busca reconocer el impacto y liderazgo de la comunidad femenina hispana en la región a través de un espacio de encuentro y cultura.

Durante la jornada se rendirá homenaje a siete mujeres que han sobresalido en diversas áreas fundamentales para el desarrollo social. Entre las galardonadas se encuentran Gabriela Koc (activismo comunitario), Andrea Sánchez (arte), Cristina Soto (crecimiento personal), Gladys Contreras (educación), Ivonne Zucco (empresariado), María Esther Rivero (literatura) y Juliana Núñez Smith (salud).