Astrid Rivera arremete contra Eduardo Verástegui tras polémica por Bad Bunny

La presentadora Astrid Rivera hizo una fuerte declaración pública dirigida a Eduardo Verástegui, luego de la ola de críticas que el actor y activista ha recibido por sus recientes mensajes en redes sociales tras su postura respecto a Bad Bunny y otros temas culturales. Rivera utilizó sus propias plataformas digitales para cuestionar no solo el contenido de las opiniones de Verástegui, sino también la forma en que estas, a su juicio, se han expresado.

Astrid Rivera, quien ganó reconocimiento como conductora en programas como Despierta América, no se contuvo al abordar lo que considera una actitud recurrente por parte del excantante. En su publicación, la presentadora enfatiza que “Tengo muchos problemas con Eduardo Verástegui”, señalando que no se trata de una discrepancia menor, sino de una preocupación más amplia sobre Verástegui por el efecto de sus declaraciones en la opinión pública.

La conductora argumentó que el impacto de sus declaraciones va más allá de una simple postura personal. “Su opinión nunca es una mera opinión, él incita al odio y lo ha hecho durante años, utiliza la fe y los valores como un martillo para minimizar, deshumanizar y reducir la dignidad de otros seres humanos”, escribió, subrayando que, en su percepción, existe una línea constante en su discurso público.

Rivera también cuestionó lo que considera un tono de juicio moral en sus intervenciones. “Critica con una superioridad moral llena de juicios y descalificando a quién no actué cómo él cree que hay que actuar. Su “dedo católico” juzga a lo loco, hace unas aseveraciones muy locas y sin responsabilidad”, expresó en su mensaje, apuntando directamente al enfoque ideológico que atribuye a Verástegui.

Además, recordó declaraciones previas del actor que, a su juicio, resultan delicadas. “Recuerdo que hace unos meses dijo en una entrevista que los abusos sexuales infantiles eran cometidos por personas transgénero”, escribió. Y agregó de forma contundente: “Afirmación peligrosa… cero conocimiento”.

La comunicadora también cuestionó la coherencia entre el discurso pro-vida del actor y las causas que, según ella, no ha visibilizado con la misma intensidad. “Dice ser “pro-vida”, pero nunca lo hemos visto usar su voz para enfrentar el problema real del abuso sexual infantil en México, ni para impulsar leyes contra el matrimonio infantil, ni para proteger a las niñas en embarazo, menos para denunciar a los hombres que las abusan; hombres que, muchas veces, les triplican la edad”, puntualizó.

Finalmente, Astrid Rivera sintetizó su postura con una frase que ha generado amplia conversación en redes sociales: “El problema con Verástegui no es su opinión, el problema es el odio que trae con ella, siempre disfrazada de valores”.

Las declaraciones de Astrid Rivera evidencian la creciente polarización en torno a las expresiones de Eduardo en redes, quien desde hace tiempo ha sido una figura visible no solo por su carrera en el entretenimiento, sino también por su activismo conservador y moralista en temas culturales y sociales, lo que ha propiciado respuestas públicas de distintas figuras del medio.