Advierten a padres proteger del frío extremo a sus hijos en paradas de autobuses escolares

STAMFORD.- Funcionarios de salud y expertos en Connecticut advirtieron a los padres de familia sobre los riesgos de esperar en las paradas de autobuses escolares cuando las temperaturas son extremadamente bajas, en medio de un período de clima ártico que ha mantenido al Estado bajo un protocolo de tiempo severo durante varios días.

Las condiciones frías han provocado que muchas áreas despierten con temperaturas de sensación térmica en dígitos bajos, lo que aumenta el peligro de enfermedades relacionadas con el frío para los niños que esperan al autobús.

Los médicos han destacado que el tiempo de exposición es un factor crítico: incluso períodos relativamente cortos en aire muy frío pueden llevar a que los niños desarrollen hipotermia, una condición peligrosa en la que el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo.

Esto es especialmente preocupante para los niños que se quedan de pie esperando al transporte escolar sin protección adecuada.

Para reducir estos riesgos, los funcionarios de salud recomiendan que los padres vistan a sus hijos con varias capas de ropa antes de salir de casa, incluyendo gorros, bufandas, guantes o manoplas, y botas adecuadas para mantener el calor.

Subrayaron que no debe haber partes del cuerpo expuestas entre la ropa y los accesorios, ya que la piel descubierta es mucho más vulnerable a las bajas temperaturas.

Los signos de hipotermia y problemas relacionados con el frío, como temblores incontrolables, confusión, torpeza extrema, somnolencia excesiva y piel fría o entumecida, deben ser vigilados de cerca por los padres y cuidadores.

Si se presentan estos síntomas, se aconseja llevar al niño a un lugar cálido y buscar atención médica de inmediato.

Además de la preparación con ropa adecuada, los profesionales de la salud han sugerido que los padres consideren llevar a sus hijos hasta la parada del autobús en coche cuando sea posible para minimizar el tiempo que los niños pasan expuestos al frío.

Esto puede ser crucial durante las horas más frías del día y en zonas donde las temperaturas y el viento intensifican la sensación térmica.

Las autoridades también recomiendan que las familias y las escuelas monitoreen las condiciones climáticas locales y estén listas para ajustar sus rutinas según sea necesario, priorizando siempre el bienestar y la seguridad de los estudiantes durante episodios de frío extremo.