¿Se está preparando EEUU para atacar de nuevo a Irán?

WASHINGTON DC.- A finales de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia pública a Irán diciendo que “el tiempo se está acabando” para que Teherán negocie un nuevo acuerdo nuclear, y advirtió que el próximo ataque estadounidense sería “mucho peor” que el anterior si Irán no se aviene a discutir seriamente sobre sus actividades nucleares. Esta declaración fue acompañada por el despliegue de un grupo naval importante hacia el Golfo Pérsico como muestra de fuerza y determinación.
Junto con esa advertencia, el grupo de ataque de la USS Abraham Lincoln y otras fuerzas militares avanzaron hacia la región, reforzando una presencia significativa de tropas y activos aéreos en Medio Oriente, lo que ha generado preocupación internacional sobre una posible escalada hacia confrontación armada directa.
El despliegue estadounidense incluyó ejercicios aéreos multinivel bajo el mando del Comando Central (CENTCOM), y la participación de aviones de combate de EE.UU. junto a fuerzas aliadas, en lo que se describió como maniobras de preparación y demostración de capacidad operativa, aunque las autoridades insistieron que se trataba de ejercicios defensivos y disuasivos.
En respuesta a estas advertencias y movimientos militares, Irán ha declarado que tratará cualquier ataque como una “guerra total contra su país” y que sus fuerzas están en alerta máxima, con la capacidad de responder de forma “inmediata y potente” ante cualquier agresión percibida por parte de Washington o sus aliados.
La Unión Europea también elevó la presión diplomática contra Irán al designar oficialmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista, lo que intensifica el aislamiento internacional de Teherán y agrega un nuevo factor político al contexto de tensiones entre Washington y Teherán.
El trasfondo de estas tensiones radica en eventos más amplios de 2025, incluyendo la participación militar de Estados Unidos en ataques contra instalaciones nucleares iraníes junto a Israel, y un prolongado estancamiento o ruptura de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, que habían tenido altibajos a lo largo de ese año.
En discursos y audiencias ante el Senado estadounidense, altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio señalaron que no descartan acciones preventivas o defensivas contra Irán, especialmente si se percibe que las fuerzas iraníes planean atacar a tropas estadounidenses o intereses en la región, aunque recalcaron que cualquier acción militar sería considerada cuidadosamente.
Desde Teherán, el gobierno iraní ha repetido que no desea una guerra con Estados Unidos, pero que está preparado para defenderse si se ve obligado a hacerlo. Al mismo tiempo, insistió en que está dispuesto a negociar un acuerdo nuclear “mutuamente beneficioso y justo”, siempre que no esté basado en intimidación o amenazas.
La cronología reciente incluye una aparente intensificación de retórica y movimiento militar entre diciembre de 2025 y enero de 2026, con informes continuos de que Estados Unidos ha aumentado su presencia de tropas y tecnología militar en bases del Golfo Pérsico, y que Irán ha respondido con ejercicios militares y advertencias diplomáticas.
Aunque algunos comentarios oficiales estadounidenses han subrayado que no se busca una guerra abierta con Irán, el señalamiento explícito de que “el próximo ataque sería más severo” y la acumulación de fuerzas alrededor de Irán indican una situación en la cual la posibilidad de un nuevo ataque — o de enfrentamientos accidentales que escalen — no puede descartarse completamente en el corto plazo.