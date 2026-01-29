Presidentes de Latinoamérica apelan en Panamá por la integración regional

- Publicidad -

PANAMA (EFE).- La defensa de la integración ha sido uno de los ejes en el comienzo de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, que arrancó este miércoles con llamados de los mandatarios de Colombia, Brasil y Bolivia a realizar un trabajo común.

Participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, quienes comenzaron a llegar el martes el país centroamericano.

Como anfitrión Mulino pidió a los países de Latinoamérica avanzar en la integración para consolidar a la región como «un bloque único», como la vía para insertarla en el nuevo orden mundial y garantizar tanto su defensa ante «posibles amenazas» como su rol de «contrapeso de paz, diálogo y equilibrio global».

«Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas» en un mundo en el que «se está buscando un nuevo orden internacional, más alejado del idealismo y más cercano a la diplomacia realista», afirmó el jefe de Estado.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Siendo un «bloque único», América Latina y el Caribe podrá «reclamar el lugar» que le corresponde «como miembros permanentes y no rotativos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la paz» en un mundo que «está, desde hace tiempo, en la tensa antesala de una gran tormenta», indicó.

Lula lamenta uno los «mayores retrocesos» en integración

Por su parte, Lula condenó la división del mundo en «zonas de influencia», lo que a su juicio es un «retroceso histórico» revestido de «neocolonialismo».

El líder progresista recordó que, en medio del actual contexto de «ruptura» global, hubo un momento en la historia en que Estados Unidos fue «un socio» comprometido con «el desarrollo» de la región.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

«El uso de la fuerza jamás pavimentará el camino para superar los flagelos que afectan a nuestra región», afirmó el jefe de Estado brasileño.

De esta forma, el gobernante brasileño, que intentará un cuarto mandato en las elecciones de octubre próximo, criticó entre líneas la estrategia de la actual administración estadounidense, presidida por Donald Trump.

Por el contrario, recordó la Política de Buena Vecindad que impulsó Franklin D. Roosevelt cuando fue el inquilino de la Casa Blanca, y que «sustituyó la intervención militar por la diplomacia» para dialogar con América Latina.

Petro propone «un pacto por la libertad en las Américas»

En su intervención, el presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso «un pacto fundamental por la vida y la libertad en las Américas», ya que según él considera «sin libertad y sin vida no existimos como seres humanos en ninguna parte del planeta».

Según Petro, esa propuesta de un pacto por la vida y la libertad se la planteará al presidente estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantendrán el próximo 3 de febrero en Washington para limar asperezas en la relación bilateral después de un año de diferencias por asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

«Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad. A ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad», expresó.

Petro abogó también por «articular» la «diversidad» latinoamericana para construir ese pacto que debe ser un centro de poder regional.

En su discurso, Petro dijo que otro tema para hablar con Estados Unidos es el potencial de América Latina y el caribe en energías limpias.

«América del Sur y el Caribe tienen cuatro veces más potencial de energías limpias que lo que en un año demanda la matriz energética de los Estados Unidos. Y ahí está la base de un pacto», manifestó.

Bolivia ofrecer colaborar con Chile

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ofreció los «puertos» de Bolivia a Chile para que el país se conecte con Brasil como parte de una visión «pragmática».

«Nosotros tenemos más puertos que ustedes», dijo Paz figurativamente dirigiéndose al presidente electo chileno José Antonio Kast y a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, reconociendo también la importancia de Chile y Perú en las «nuevas relaciones» de la región en el Pacífico.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

«Le ofrezco a Chile, también, nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia esos puertos territoriales (terrestres) o a través de la hidrovía (Paraguay-Paraná) seremos parte de un complemento junto a Uruguay y Paraguay y Argentina».

De esta forma, Paz mantiene su política de acercamiento con su país vecino, antecedida la anterior semana por la visita a Chile del canciller boliviano, Fernando Aramayo, con la intención de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales además de la posible asistencia del mandatario boliviano a la investidura de Kast.