Mbappé da razones de la derrota de Real Madrid: “No es calidad”

- Publicidad -

MADRID.- Kylian Mbappé ofreció una autocrítica dura tras la derrota del Real Madrid 4-2 ante el Benfica en la Champions League, un resultado que dejó al equipo fuera de la clasificación directa a octavos y que obligará al club a jugar una ronda extra de playoffs. A pesar de haber anotado dos goles más en el torneo, Mbappé fue claro al señalar que la diferencia en el rendimiento no estuvo en la calidad o en la táctica, sino en las ganas y la actitud mostradas sobre el campo.

El delantero francés afirmó que la eliminación fue “merecida” porque el equipo no jugó con la intensidad necesaria desde el inicio del partido, mientras que el Benfica sí demostró mayor compromiso y determinación. “No es un tema de calidad, no es táctica. Es un tema de tener más ganas”, dijo Mbappé tras el choque, subrayando que al Real Madrid no se le vio “jugándose la vida” como lo hizo su rival portugués.

Mbappé también criticó la inconsistencia del Real Madrid, insistiendo en que un equipo campeón no puede alternar buenas y malas actuaciones de forma tan irregular. Señaló que la falta de continuidad en el juego y la actitud fue la razón principal de la derrota, y que deben corregir ese aspecto cuanto antes si quieren competir al más alto nivel tanto en la Champions como en la liga española.

Por último, el francés calificó como “una vergüenza” el cuarto gol encajado, marcado incluso por el portero del Benfica, lo que reflejó, en su opinión, el nivel de desorganización y falta de concentración del equipo madrileño. A pesar del golpe en la clasificación europea, Mbappé afirmó que el Real Madrid debe aprender de esta experiencia y mejorar su mentalidad para futuros desafíos.