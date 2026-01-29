Gobernador extiende protocolo de clima severo de CT hasta el 5 de febrero

- Publicidad -

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció esta semana que extenderá el Severe Cold Weather Protocol, un protocolo estatal diseñado para proteger a las personas más vulnerables durante condiciones climáticas extremadamente frías, hasta el mediodía del lunes 5 de febrero.

La decisión se tomó tras recibir un pronóstico actualizado que indica que las temperaturas brutalmente frías continuarán afectando al Estado durante al menos otros diez días.

Originalmente, este protocolo se había activado el 23 de enero y estaba programado para expirar el 28 de enero, pero las condiciones meteorológicas adversas persistentes, con temperaturas bajo cero en varias noches, llevaron a las autoridades a prolongar su duración.

La extensión hace que esta activación sea la más prolongada sin interrupciones del protocolo de frío extremo en más de una década, subrayando la severidad de la ola de frío que ha afectado a Connecticut después de las recientes tormentas invernales.

El objetivo principal del Severe Cold Weather Protocol es garantizar que las personas sin hogar o aquellos en situaciones vulnerables tengan acceso a refugios y centros de calentamiento para protegerse de las temperaturas peligrosamente bajas, que pueden resultar fatales si se permanece al aire libre por períodos prolongados.

Mientras el protocolo esté en vigor, las agencias estatales y los municipios coordinan esfuerzos con organizaciones como United Way 2-1-1 y la red de refugios de Connecticut para identificar lugares disponibles donde las personas puedan recibir atención, así como ofrecer transporte si es necesario.

Las autoridades instan a cualquier persona que necesite ayuda a visitar la web https://211ct.org o a llamar al 2-1-1 para encontrar centros de calentamiento y refugios disponibles en sus comunidades.

También recordaron que esta extensión responde a un clima persistente de frío intenso que no se había visto en años, y que la seguridad de los residentes es la prioridad principal.