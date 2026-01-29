EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Introducción a los oficios de construcción

Organizaciones comunitarias del condado de Westchester anunciaron la apertura de un curso gratuito de “Introducción a los Oficios de la Construcción”, dirigido a personas interesadas en adquirir habilidades prácticas y abrirse paso en el sector de la construcción.

El programa es una iniciativa conjunta de Neighbors Link y Southern Westchester BOCES, y se llevará a cabo el 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero, y 3 y 4 de marzo, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en 350 Lexington Avenue, Mount Kisco.

De acuerdo con los promotores, el curso ofrecerá capacitación básica en áreas clave como medición, uso seguro de herramientas, cálculo de materiales, elaboración de presupuestos simples y lectura de planos, además de una introducción a los principales oficios de la construcción. Los organizadores destacaron que el programa busca crear nuevas oportunidades laborales en un ambiente accesible y práctico.

Para inscribirse, los interesados pueden ingresar a la web https://2cm.es/1nHn6 o enviar la palabra “Oficios” al 914-760-3847.

El cupo es limitado y se requiere un nivel básico de inglés.

Ayuda con las tareas

La sucursal West Side de la Biblioteca Ferguson, en Stamford, ofrecerá el programa Homework Help, dirigido a estudiantes de primer a octavo grado que necesitan apoyo académico fuera del aula.

La actividad se realizará el martes 3 de febrero, de 4:00 a 5:30 de la tarde, y brindará ayuda personalizada tanto de forma individual como en pequeños grupos.

Durante el programa, los participantes recibirán asistencia en matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras materias, además de orientación en el uso de recursos educativos y tecnología en línea.

El evento requiere inscripción previa en https://www.fergusonlibrary.org/event/homework-help-79306, disponible hasta el mismo día del programa a las 4:00 de la tarde y se llevará a cabo en 245 Selleck Street, Stamford, bajo la coordinación de Melanie Lee.

Cómo crear un curriculum efectivo

La organización comunitaria Neighbors Link anunció la realización de un taller gratuito titulado “Cómo Crear un Currículum Efectivo”, diseñado para ayudar a personas que buscan empleo a desarrollar un currículum claro, profesional y atractivo.

El taller tiene como propósito fortalecer las oportunidades laborales de los participantes, enseñándoles a destacar sus habilidades, experiencia y fortalezas de manera estratégica ante posibles empleadores.

El programa se ofrecerá en tres modalidades para facilitar la participación de la comunidad: una sesión presencial en 320 Walnut Street, Yonkers, el miércoles 4 de febrero de 10:00 a 11:30 de la mañana; otra en 350 Lexington Avenue, Mount Kisco, el miércoles 11 de febrero, de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche, y una opción virtual por Zoom el jueves 12 de febrero, de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche.

Durante el taller, los asistentes aprenderán sobre la importancia del currículum, sus secciones esenciales y recibirán consejos prácticos para crearlo o mejorarlo.

Los interesados pueden inscribirse ingresando a la web https://2cm.es/1nHoc o enviar la palabra “Curriculum” al 914-760-3847.

Baby Storytime

La ciudad de Norwalk anima a las familias a participar en “Baby Storytime”, una actividad interactiva diseñada especialmente para bebés que aún no caminan y sus cuidadores.

El evento se realizará el jueves 5 de febrero, de 10:30 a 11:00 de la mañana, y ofrecerá un espacio ameno con cuentos, canciones y dinámicas pensadas para estimular el desarrollo temprano y fortalecer el vínculo entre los pequeños y sus acompañantes.

La sesión se llevará a cabo en el Children’s Activity Room, en 1 Belden Avenue, Norwalk, y contará con cupo limitado, por lo que los organizadores recomiendan llegar con anticipación.

Aunque la actividad está enfocada en infantes, los hermanos mayores también son bienvenidos, promoviendo así un ambiente familiar e inclusivo para disfrutar de la lectura y la música desde los primeros años de vida.

Para mayor información pueden llamar al 203-899-2780.

Grupo de apoyo para prevenir el suicidio

El grupo de apoyo presencial “Out of the Abyss” brinda un espacio seguro y confidencial para adultos que desean hablar abiertamente sobre pensamientos o experiencias relacionadas con el suicidio, sin miedo a ser juzgados. Dirigido por pares, el grupo fomenta el apoyo mutuo, el intercambio de experiencias y la búsqueda de estrategias para afrontar situaciones difíciles, sin necesidad de que los participantes se encuentren en crisis.

Las reuniones se realizan dos veces al mes, el segundo y cuarto miércoles, de 6:30 a 7:30 de la tarde, en la Ives Main Library de New Haven. El próximo encuentro será el miércoles 11 de febrero. Para más información se puede escribir a ofasoundmind@yahoo.com, y en caso de una emergencia inmediata, se recomienda llamar al 988 o acudir a una sala de emergencias.