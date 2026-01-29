Clases de inglés y ciudanía gratuitas en Building One Community

- Publicidad -

STAMFORD.- La organización sin fines de lucro Building One Community (B1C), con sede en Stamford, continúa apoyando a la comunidad inmigrante mediante sus clases de inglés y ciudadanía, programas educativos enfocados en la integración, el crecimiento personal y la participación cívica de los residentes del área.

Las clases de inglés para adultos, en B1C en el Yerwood Center, en 90 Farfield Avenue, y 417 Shipan Avenue, Stamford, están diseñadas para distintos niveles, desde principiantes hasta intermedios, y se enfocan en el uso práctico del idioma para la vida diaria y el entorno laboral.

Generalmente, los cursos se ofrecen de lunes a viernes, en horarios accesibles de 9:00 a 11:00 de la mañana, en B1C en Yerwood Center; los martes y jueves de 9:30 a 11:30 de la mañana en 417 Shippan Avenue; los lunes y miércoles de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche en B1C de Yerwood Center, y los martes y jueves de 7:00 a 9:00 de la noche en 417 Shippan Avenue, permitiendo que personas que trabajan puedan asistir.

Las tutorías en inglés se brindan de lunes a viernes de 11:15 de la mañana a 12:45 del mediodía.

Por otro lado, el programa de preparación para la ciudadanía estadounidense ayuda a los participantes a estudiar historia, gobierno y civismo, además de practicar la entrevista de naturalización.

Esta clase se brinda los sábados, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en 417 Shippan Avenue, Stamford.

De acuerdo con su sitio web, B1C se distingue por ofrecer un ambiente inclusivo y solidario, con instructores capacitados y voluntarios que entienden los desafíos que enfrentan las familias inmigrantes.

Las clases se ofrecen de manera presencial y en algunos casos virtual, facilitando el acceso a estudiantes con diferentes necesidades y responsabilidades.

Participantes de los programas han destacado que, además de mejorar su inglés o prepararse para el examen de ciudadanía, han logrado fortalecer su confianza, crear nuevas amistades y sentirse más integrados a la comunidad de Stamford.

Building One Community anima a las personas interesadas a comunicarse directamente con la organización para confirmar horarios actualizados e inscripciones, ya que los calendarios pueden cambiar por trimestre.

Con estas iniciativas, B1C reafirma su compromiso de empoderar a la comunidad inmigrante a través de la educación, la inclusión y la participación activa en la sociedad.

Para participar en los programas pueden llamar al 203-674-8585.

Además, para conocer todos los horarios pueden ingresar a la web https://b1c.org/educate/?lang=es#schedule.