Amplían crédito fiscal por hijo para familias de NY

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció una ampliación histórica del Crédito Fiscal por Hijo del Estado, conocido como Empire State Child Credit, con el propósito de brindar un mayor apoyo económico a las familias durante la temporada de impuestos de 2026.

Esta medida forma parte de la agenda de asequibilidad del Estado para ayudar a aliviar la carga financiera que enfrentan los hogares con niños.

Bajo la nueva normativa, las familias elegibles podrán recibir hasta 1,000 dólares por cada hijo menor de cuatro años y hasta 330 dólares por cada hijo entre 4 y 16 años en la temporada de impuestos correspondiente al año fiscal 2025.

Además, se proyecta que, a partir del próximo año, el crédito para niños de 4 a 16 años aumentará hasta 500 dólares por niño, mientras que los menores de 4 años mantendrán el máximo de 1,000 dólares.

Una de las reformas clave de esta ampliación fue eliminar una disposición de ingresos mínimos que anteriormente impedía a las familias de ingresos muy bajos acceder al valor total del crédito.

Con este cambio, incluso las familias sin obligación de presentar impuestos pueden recibir el monto completo como reembolso en efectivo si cumplen con los requisitos de presentación.

La expansión también ajusta el umbral de eliminación del crédito, permitiendo que más familias de clase media que antes no calificaban ahora puedan recibirlo.

Por ejemplo, una familia de cuatro con un ingreso de hasta 110,000 dólares puede recibir el crédito completo, y una familia con ingresos de hasta 170,000 dólares todavía podría recibir más de 500 dólares al año.

Las autoridades fiscales estatales enfatizan la importancia de que las personas presenten sus declaraciones de impuestos estatales para poder recibir este beneficio, y aseguraron que recibir el crédito no afectará otros programas de asistencia como Medicaid, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) u otros beneficios sociales. Además, se está trabajando para educar a las familias sobre cómo acceder a este crédito reembolsable.

Con esta ampliación, el gobierno de Nueva York espera no solo poner más dinero directamente en los bolsillos de las familias, sino también contribuir a una reducción significativa de la pobreza infantil en el Estado. Expertos estiman que, si todos los beneficiarios elegibles acceden al crédito ampliado, podría reducir la pobreza infantil en más de un 8%.