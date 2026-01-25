Tormenta de nieve azota Connecticut y Nueva York

- Publicidad -

STAMFORD.- Una potente tormenta invernal ha azotado este domingo partes de Connecticut y el área metropolitana de Nueva York, con fuertes nevadas, aguanieve y vientos fríos que complican la vida diaria de millones de residentes en la región triestatal.

Las carreteras están cubiertas de nieve y en muchos tramos la visibilidad es extremadamente baja, con condiciones de “whiteout” —cuando no se distingue prácticamente nada alrededor— especialmente en el centro y sur de Connecticut.

Las autoridades meteorológicas han registrado acumulaciones de nieve que oscilan entre 8 y 12 pulgadas (20–30 cm) e incluso más en áreas elevadas, con bandadas intensas que llegaron a depositar 2–3 pulgadas por hora en algunos momentos de la tarde.

En respuesta a la intensidad de la tormenta, el gobernador de Connecticut declaró el estado de emergencia e impuso restricciones de viaje para vehículos comerciales, recomendando enfáticamente que los residentes eviten salir de sus hogares salvo urgencias.

En Nueva York, incluida la ciudad de Nueva York, la nieve ha dejado múltiples calles y avenidas intransitables, y los servicios de transporte como trenes y autobuses han sufrido interrupciones o cancelaciones.

El tráfico aéreo también está gravemente afectado: más de 11,000 vuelos han sido cancelados a lo largo de todo el país, con importantes interrupciones en aeropuertos del noreste como LaGuardia, JFK y Newark Liberty, mientras que los pasajeros esperan información para reprogramar sus viajes.

La combinación de nieve, hielo y temperaturas bajo cero presenta un riesgo elevado para la infraestructura: autoridades advierten sobre posibles apagones, cables caídos y daños en carreteras y techos por el peso de la nieve acumulada.

Varias escuelas, oficinas y negocios han anunciado cierres o adaptaciones de horario para el lunes, ya que se prevé que las condiciones invernales persistan incluso después de que el corazón de la tormenta comience a desplazarse.

Equipos de emergencia y servicios públicos continúan trabajando sin descanso para despejar arterias principales y restablecer servicios, con la recomendación de mantener suministros de emergencia en casas y vehículos, incluyendo agua, alimentos y baterías.

Los meteorólogos señalan que esta tormenta forma parte de un sistema más amplio que ha afectado a gran parte de los Estados Unidos con frío extremo y nevadas severas, y que sus efectos podrían sentirse durante varios días mientras avanzan los trabajos de limpieza y recuperación.

❄️ Connecticut:

• En gran parte del estado se prevé que caigan entre 12 y 18 pulgadas (30–45 cm) de nieve antes de que termine la tormenta. Las zonas más cercanas a la costa podrían recibir ligeramente menos (por mezcla con aguanieve), pero muchas regiones interiores acumularán más de un pie de nieve.

❄️ Área de Nueva York (incluida la ciudad y alrededores):

• En la ciudad de Nueva York y el área metropolitana, los informes indican **acumulaciones que rondan entre 8 y 12 pulgadas (20–30 cm) a medida que continúa la tormenta.

• En áreas más al norte o interiores del estado de Nueva York (como el valle del Hudson y zonas más alejadas de la costa), las acumulaciones podrían ser aún mayores, incluso acercándose a 12–18 pulgadas o más según la ubicación exacta y la intensidad de las bandas de nieve.

👉 En resumen:

Connecticut: 12–18 pulgadas de nieve generalizadas.

Nueva York (ciudad/metro): 8–12 pulgadas.

Zonas interiores del norte de Nueva York: Posibles 12 pulgadas o más.