Rotura de tubería principal de agua en Greenburgh: emiten aviso de hervir el agua en zonas afectadas

GREENBURGH.- Una rotura significativa en una tubería principal de agua en el municipio de Greenburgh ha provocado interrupciones en el suministro y ha generado la emisión de un aviso de precaución para hervir el agua en las zonas afectadas.

El incidente se registró el pasado fin de semana cuando una cañería de gran diámetro ubicada en la Central Avenue se rompió, dejando sin servicio de agua a cerca de 1,000 hogares mientras las autoridades trabajaban para controlar la situación y comenzar las reparaciones.

Las cuadrillas de reparación respondieron rápidamente al lugar y lograron completar las labores de arreglo, el lunes pasado por la tarde. Sin embargo, el proceso de restauración del suministro ha sido gradual, ya que los tanques y las líneas principales tardan horas en volver a llenarse completamente tras una reparación de esta magnitud.

Debido a esto, varios hogares experimentaron fluctuaciones en la presión del agua incluso después de reiniciarse el servicio.

Ante el riesgo potencial de contaminación por la pérdida de presión en la red de distribución, el Departamento de Salud del condado de Westchester emitió un aviso de hervir el agua para garantizar la seguridad pública.

Este tipo de aviso se utiliza como medida de precaución cuando una interrupción en el sistema de agua podría permitir la entrada de contaminantes, aunque no se haya detectado contaminación específica.

El aviso indica que las personas de las zonas identificadas deben hervir el agua del grifo hasta que llegue a un hervor completo durante al menos un minuto antes de utilizarla para beber, cocinar, preparar alimentos, lavar platos a mano o cepillarse los dientes.

Esta recomendación permanecerá vigente hasta que las pruebas de calidad del agua confirmen que el suministro es seguro para el consumo sin tratamiento adicional.

Las áreas afectadas comprenden sectores alrededor de Sprain Brook Parkway, Central Park Avenue, Bronx River Parkway y varias calles adyacentes dentro del distrito de Greenburgh Consolidated Water District #1.

Las autoridades locales han instado a las personas a comunicarse con el distrito de agua o con el Departamento de Salud si tienen preguntas específicas sobre el aviso o si experimentan problemas con el suministro.

El supervisor de la Ciudad, Paul Feiner, reconoció la incomodidad que la situación ha causado a las personas y subrayó que la reparación principal ya está completa. Sin embargo, enfatizó que se requiere tiempo adicional para que el sistema vuelva a estabilizarse completamente y para que los análisis bacteriológicos demuestren que el agua cumple con los estándares de seguridad antes de levantar el aviso de hervir el agua.