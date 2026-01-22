Inician petición en contra del centro de detención de ICE propuesto en estado de NY

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- El congresista Pat Ryan, demócrata por el Distrito 18 de Nueva York, lanzó una petición amplia en el Valle del Hudson para oponerse a un plan federal que propone establecer un centro de detención de la agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el pueblo de Chester, al norte de Westchester.

La iniciativa surge luego de reportes, entre ellos del Washington Post, que indicaron que un almacén vacío en el parque industrial de Chester podría ser reutilizado como parte de una red de instalaciones para procesar y retener inmigrantes en todo el país.

Ryan ha criticado duramente la falta de comunicación entre el gobierno federal y los líderes locales, al señalar que ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional informaron previamente sobre la propuesta a las autoridades municipales o al público.

En sus declaraciones, el congresista calificó el plan como “vergonzoso” y “no americano”, subrayando que la comunidad del Valle de Hudson rechaza firmemente la expansión de centros de detención masiva en su región.

La petición, impulsada por Ryan, busca reunir el apoyo de personas del Valle de Hudson para demostrar a la administración que la oposición es amplia y que los valores de la comunidad están en contra de este tipo de instalaciones en su propio entorno. El congresista pretende utilizar las firmas como herramienta de presión política ante Washington para frenar cualquier avance en la propuesta.

Varios funcionarios locales han respaldado la posición de Ryan.

El supervisor del pueblo de Chester, Brandon Holdridge, declaró que el ICE “no tiene lugar” en su comunidad, mientras que la presidenta de la Legislatura del condado de Orange, Laurie Tautel, y otros líderes políticos han expresado que el plan generaría miedo e incertidumbre entre las familias residentes, especialmente aquellas con miembros inmigrantes.

Organizaciones como el Ulster Immigrant Defense Network también han alzado la voz contra la propuesta, citando reportes de condiciones inhumanas y muertes en centros de detención de inmigrantes en otras partes del país.

Activistas comunitarios y familias han señalado que un centro así podría profundizar el temor, afectar la vida cotidiana y dañar la reputación y economía locales.

La respuesta comunitaria ha incluido protestas y reuniones públicas donde cientos de personas expresaron su rechazo al plan, incluso en reuniones del Consejo de Chester donde el tema no estaba oficialmente en la agenda, pero sí fue motivo de intensa discusión y expresión de preocupación pública.

Mientras tanto, el plan federal aún no ha sido confirmado formalmente por ICE o el Departamento de Seguridad Nacional.

La petición se encuentra en línea en la web https://iqconnect.house.gov/iqextranet/EForm.aspx?__cid=NY19PR&__fid=100059.