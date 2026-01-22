EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Clases virtuales de inglés

La organización Neighbors Link de Westchester abrió las inscripciones para sus nuevas clases de inglés virtuales, diseñadas para que los estudiantes puedan aprender desde cualquier lugar con total comodidad. Las sesiones se llevarán a cabo todos los sábados en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, a través de la plataforma Zoom, facilitando el acceso a quienes buscan mejorar sus habilidades en el idioma sin necesidad de trasladarse físicamente.

Para participar en este programa, los interesados deben completar su registro previo a través del formulario oficial en línea disponible en la web https://shorturl.at/d8qpF.

Para obtener más información sobre el proceso de inscripción, pueden llamar al 914-490-3913 o enviar un correo electrónico a esl@neighborslink.org.

Tutoría de matemáticas entre adolescentes

La Biblioteca Pública de New Rochelle lanzó un programa de tutoría en matemáticas dirigido a estudiantes de 6º a 12º grado, donde los propios adolescentes ayudan a sus pares.

Los participantes pueden recibir asistencia individual en temas que van desde aritmética hasta precálculo, incluyendo álgebra y trigonometría.

La actividad se realiza en un formato de “drop-in”, sin necesidad de registrarse, y se ofrece por orden de llegada.

El programa se lleva a cabo con sesiones los miércoles, lunes, jueves y domingos según el nivel de matemáticas requerido. Las tutorías en trigonometría son a las 3:45 de la tarde y las de cálculo a las 4:30 de la tarde.

Los encuentros se desarrollan en la Biblioteca Publica ubicada en 1 Library Plaza, New Rochelle, y son facilitados por voluntarios adolescentes del área.

Para más información, los interesados pueden contactar a Rio Aucena al correo raucena@nrpl.org o llamando al 914-813-3735.

Bebés Bilingües

La Biblioteca Harry Bennett Branch de Stamford anunció la realización del programa “Bebés Bilingües”, una actividad especial de lectura en español dirigida a bebés y niños pequeños.

El evento se llevará a cabo el miércoles 28 de enero, de 12:30 del mediodía a 1:00 de la tarde, y forma parte de la iniciativa Story Circle, diseñada para fomentar el desarrollo temprano del lenguaje a través de cuentos ilustrados, rimas y actividades de movimiento.

El programa está orientado a niños de 2 años o menos acompañados por un cuidador, aunque los hermanos también son bienvenidos.

La participación requiere registro previo, el cual cerrará el mismo día del evento a las 12:30 del mediodía.

Los organizadores recordaron que no se permiten dejar a los niños sin supervisión y que los adultos deben participar activamente durante la actividad.

El evento se realizará en la biblioteca ubicada en 115 Vine Road, Stamford, y para más información los interesados pueden comunicarse con Sarah Vázquez al 203-351-8294 o por correo electrónico al svazquez@fergusonlibrary.org.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/bebes-bilingues-77845.

Conversaciones comunitarias

La Lafayette Pop-Up Library de Stamford anima a la comunidad a participar en el evento “Community Conversations”, un espacio de diálogo abierto que se realizará el miércoles 28 de enero de 2026, de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche.

La actividad está dirigida a adultos y tiene como objetivo recoger ideas, experiencias y propuestas de las personas para ayudar a dar forma al futuro de la biblioteca como centro de aprendizaje, creatividad y conexión comunitaria.

Durante el encuentro, los participantes podrán compartir su visión sobre cómo la biblioteca impacta actualmente a la comunidad y explorar nuevas formas de fortalecer sus servicios y programas.

El evento requiere registro previo, el cual cerrará el mismo día a las 6:00 de la tarde.

La actividad se llevará a cabo en la Lafayette Pop-Up Library, en 821 E. Main Street, Stamford, y para más información los interesados pueden comunicarse al 203-351-8221 o registrarse en la web https://www.fergusonlibrary.org/event/community-conversation-81246.

Diseños 3D para jóvenes

La Biblioteca Pública de Norwalk anima a los jóvenes de la comunidad a participar en un taller presencial de diseño en 3D utilizando Tinkercad, que se llevará a cabo el próximo jueves 29 de enero, de 5:00 a 6:00 de la tarde.

El evento tendrá lugar en el Studio One (1 Belden Avenue) y está dirigido a estudiantes de los grados 8º a 12º, permitiendo también la asistencia de alumnos de 5.º a 7.º grado si vienen acompañados por un tutor.

Debido a que el cupo es limitado, se requiere inscripción previa a través de la web https://shorturl.at/mniDK para asegurar un lugar en esta experiencia tecnológica creativa.