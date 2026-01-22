El primer año de Trump en su segundo mandato y sus efectos en CT

- Publicidad -

HARTFORD.- A un año de haber asumido su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dejado una huella profunda en Connecticut, en áreas que van desde la economía local y los precios de consumo hasta la política migratoria y la seguridad interna. Durante este periodo, las decisiones tomadas en Washington D.C. han generado tanto apoyo como resistencia en distintos sectores de la sociedad estatal.

Economía

En lo económico, varios de los compromisos que Trump hizo durante su campaña han tenido efectos mixtos en Connecticut.

Por ejemplo, aunque el precio de algunos productos básicos como los huevos ha disminuido tras alcanzar niveles récord, los costos de los alimentos y servicios generales siguen siendo elevados debido a factores combinados de mercado y políticas comerciales como los aranceles, que generan incertidumbre entre productores y comerciantes locales.

Los precios de la gasolina también han bajado respecto al año anterior, aunque aún se mantienen por encima del promedio nacional debido a impuestos estatales y otros factores estructurales.

A pesar de la promesa de Trump de llevar los precios del combustible por debajo de los 2 dólares por galón, expertos consideran que esto fue poco realista, sobre todo en estados con altos costos impositivos como Connecticut.

La política de comercio exterior del Presidente ha incluido la imposición de aranceles significativos a países como China y miembros de la Unión Europea, intensificando tensiones comerciales y presionando a industrias que dependen de insumos importados.

Esta “guerra de aranceles” ha generado incertidumbre en sectores manufactureros del Estado, particularmente en aquellos ligados a la exportación de equipos de transporte y tecnología.

Inmigración

En inmigración, las políticas del segundo mandato de Trump han tenido un impacto visible en Connecticut. Las detenciones y deportaciones ejecutadas por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el Estado más que se duplicaron en el último año, con un aumento significativo de acciones contra personas sin documentación completa. Esto ha llevado a protestas y movilizaciones de activistas, comunidades y líderes locales que defienden los derechos de inmigrantes.

A nivel nacional, la administración ha implementado medidas aún más restrictivas, como la reciente suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, en un esfuerzo por limitar la llegada de nuevos residentes legales a Estados Unidos. Organizaciones de derechos civiles han criticado fuertemente estas decisiones por su impacto humano y económico.

Política

El panorama político en Connecticut también ha cambiado por la reacción local frente a las políticas federales. El descontento con recortes de fondos federales y con la percepción de menor apoyo a programas estatales ha contribuido a que partidos demócratas ganen terreno en elecciones locales recientes, reflejando una respuesta política a las prioridades del gobierno federal.

Otro sector que ha visto un crecimiento notable bajo el segundo mandato de Trump es el de defensa y contratistas militares en Connecticut. Connecticut ha recibido importantes asignaciones presupuestarias para proyectos de defensa, incluyendo construcción de submarinos y adquisición de helicópteros, reforzando su papel como polo de la industria de defensa.

Más allá de las fronteras estatales, encuestas recientes muestran que el apoyo a Trump se mantiene relativamente firme entre su base, pero su aprobación general por su manejo de la economía y la inmigración ha bajado, con una parte significativa del electorado expresando preocupación por el costo de vida y las prioridades del gobierno.

Con un primer año marcado por polémicas, protestas y debates intensos, el impacto de Donald Trump en Connecticut refleja las tensiones nacionales entre políticas más estrictas de inmigración, cambios económicos y reconfiguraciones políticas. Analistas aseguran que los efectos de estas decisiones continuarán moldeando la vida económica y social del estado en los próximos años.