Cómo la inteligencia artificial está afectando a trabajadores hispanos en CT y qué deben hacer para prepararse mejor

STAMFORD.- La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral en todo Estados Unidos, y Connecticut no es la excepción.

Entre los grupos más impactados por estos cambios se encuentran los trabajadores hispanos, quienes tienen una fuerte presencia en sectores como manufactura, servicios, construcción, transporte y atención al cliente, áreas donde la automatización avanza con mayor velocidad.

En fábricas del Estado, sistemas inteligentes ya realizan tareas de ensamblaje, control de calidad y logística que antes dependían de mano de obra humana. Esto ha generado preocupación entre trabajadores latinos que temen perder sus empleos o ver reducidas sus horas laborales, especialmente aquellos con menor acceso a educación tecnológica o capacitación formal.

“Antes éramos cinco en mi línea de producción, ahora solo quedamos dos. Nos dijeron que las máquinas ayudan, pero la realidad es que muchos compañeros ya no están”, relató Carlos Méndez, trabajador de una fábrica en New Britain,

El sector de servicios también enfrenta cambios significativos. Restaurantes, hoteles y empresas de limpieza están incorporando software automatizado para reservas, inventarios y administración, lo que reduce la demanda de ciertos puestos administrativos. Muchos trabajadores hispanos, que históricamente han ocupado estos roles, se ven obligados a adaptarse rápidamente a nuevas herramientas digitales sin el acompañamiento adecuado.

A pesar de estos desafíos, expertos señalan que la inteligencia artificial no solo elimina empleos, sino que también crea nuevas oportunidades.

La demanda de técnicos, supervisores de sistemas automatizados, analistas de datos básicos y operadores de tecnología está creciendo, pero requiere habilidades distintas a las tradicionales, lo que deja en desventaja a quienes no reciben capacitación oportuna.

Organizaciones comunitarias en Connecticut advierten que existe una brecha importante de información. Muchos trabajadores hispanos desconocen cómo funciona la IA, qué empleos están en riesgo y qué habilidades serán necesarias en los próximos años. Esta falta de información limita su capacidad de prepararse y tomar decisiones laborales estratégicas.

Algunas organizaciones ya ofrecen talleres bilingües de alfabetización digital y uso básico de tecnología.

Ana Torres, directora de una organización en New Haven, señaló que la demanda es alta. “La gente quiere aprender, pero necesita programas cortos, accesibles y en español”, indicó.

Para enfrentar esta realidad, líderes comunitarios y defensores laborales insisten en la necesidad de invertir en programas de capacitación accesibles, bilingües y enfocados en habilidades prácticas. Cursos cortos en alfabetización digital, uso de software, mantenimiento de sistemas automatizados y nociones básicas de IA podrían marcar una gran diferencia para miles de familias.

El papel del gobierno estatal también es clave. Expertos recomiendan que Connecticut fortalezca alianzas con colegios comunitarios, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro para garantizar que los trabajadores hispanos tengan acceso equitativo a programas de reconversión laboral antes de que pierdan sus empleos.

Las empresas, por su parte, enfrentan un reto ético y económico. Especialistas señalan que integrar inteligencia artificial sin invertir en la capacitación de su fuerza laboral puede aumentar la desigualdad y la rotación de personal. En cambio, capacitar a empleados actuales puede resultar más rentable y fortalecer la estabilidad empresarial.

Asimismo, la protección de los derechos laborales se vuelve más relevante en esta nueva era tecnológica. Abogados laborales advierten que la automatización no debe utilizarse como excusa para despidos injustificados, discriminación salarial o la precarización del empleo, especialmente en comunidades vulnerables.

En un estado tan diverso como Connecticut, el futuro del trabajo dependerá de qué tan inclusiva sea la transición hacia la inteligencia artificial. Preparar a los trabajadores hispanos con educación, información y oportunidades reales no solo es una cuestión de justicia social, sino una inversión necesaria para el desarrollo económico sostenible del estado.

CONSEJOS PARA PREPARARSE MEJOR ANTE LLEGADA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

* Capacitación digital básica

Aprender a usar computadoras, aplicaciones de oficina y plataformas de gestión es fundamental. Existen cursos gratuitos o de bajo costo en bibliotecas y colegios comunitarios, muchos en español.

* Aprender herramientas específicas de su sector

Por ejemplo, si trabaja en manufactura, familiarícese con softwares de control de producción o mantenimiento de máquinas automatizadas. En servicios, aprende sistemas de reservas o gestión de inventarios.

* Desarrollar habilidades blandas

La creatividad, comunicación, resolución de problemas y trabajo en equipo son cualidades que las máquinas no pueden reemplazar fácilmente. Invertir en estas habilidades aumenta la empleabilidad.

* Buscar certificaciones cortas

Programas de certificación técnica, como asistencia en Tecnologías de la Información (TI), administración de sistemas, análisis de datos básicos o soporte técnico, pueden abrir nuevas oportunidades laborales.

* Participar en talleres comunitarios

Centros comunitarios, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro ofrecen talleres bilingües para actualizar habilidades y entender cómo la IA afecta tu trabajo.

* Mantenerse informado

Leer noticias locales, participar en grupos de trabajadores y asistir a charlas permite anticipar cambios en el mercado laboral y prepararse con tiempo.

* Explorar oportunidades de reconversión laboral

Algunos trabajadores pueden migrar a sectores con menor riesgo de automatización, como cuidado de personas, salud, educación o construcción especializada.

* Aprender inglés técnico y profesional

Aunque no reemplaza la capacitación técnica, dominar vocabulario relacionado con tecnología y sistemas aumenta las posibilidades de acceder a mejores puestos.

* Construir redes de apoyo

Conectar con otros trabajadores, sindicatos o asociaciones puede facilitar el acceso a cursos, becas y oportunidades de empleo que no siempre se anuncian públicamente.

* Exigir apoyo de empleadores y gobierno

La capacitación debe ser una responsabilidad compartida. Exigir programas de entrenamiento, becas o acceso a recursos tecnológicos garantiza que nadie quede atrás en la transición digital.