Alcaldesa lanza la iniciativa de becas para proporcionar ayuda financiera para matrícula a familias

STAMFORD.- La alcaldesa de Stamford, Caroline Simmons, junto con la coordinadora de educación de la primera infancia de la Ciudad, D’Naysha Brown, anunció esta semana el lanzamiento de la Stamford Early Childhood Scholars Initiative.

Es un nuevo programa de becas diseñado para brindar ayuda con la matrícula a familias elegibles cuyos hijos asisten a programas de educación infantil con licencia que no reciben fondos de Early Start CT.

El programa ofrece asistencia económica directa para la matrícula a las familias que enfrentan dificultades financieras, con el objetivo de ayudar a los padres a mantener una atención temprana de alta calidad para sus hijos pequeños durante períodos de tensión económica.

Las becas se enviarán directamente a los proveedores de cuidado infantil participantes, facilitando que los niños permanezcan en programas estables.

Además de la ayuda financiera, los programas de educación infantil que participen recibirán consultas personalizadas con la coordinadora de primera infancia de Stamford, así como acceso a recursos locales y apoyo en persona para fortalecer la capacidad de estos centros de servir a las familias y mantener sus operaciones.

“Cada niño en Stamford merece un buen comienzo, y cada familia merece apoyo cuando surgen desafíos inesperados”, declaró Simmons, quien agregó que “esta iniciativa ayuda a garantizar que las dificultades económicas no interrumpan el acceso a un aprendizaje temprano de calidad”.

Brown declaró que el programa “refleja un enfoque colaborativo para apoyar tanto a las familias como a los proveedores”, y que fortalece el sistema de cuidado temprano de Stamford asegurando oportunidades de desarrollo consistentes para todos los niños participantes.

Para solicitar las becas, las familias deben presentar una solicitud completa que incluya una explicación por escrito de su situación financiera, una forma de autorización de información firmada y la documentación de respaldo correspondiente.

Los directores de los programas pueden presentar las solicitudes en nombre de las familias, y se ofrece asistencia en el Centro de Gobierno de Stamford, en 888 Washington Boulevard, para quienes necesiten ayuda con el proceso.

Las preguntas pueden dirigirse a Brown al correo electrónico: dbrown@stamfordct.gov.