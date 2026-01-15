Julio Iglesias reclutaba a sus empleadas domésticas con requisitos y de acuerdo a su perfil

- Publicidad -

La investigación llevada a cabo por eldiario.es en colaboración con Univisión continúa sacando a la luz nuevos detalles sobre las presuntas agresiones sexuales que Julio Iglesias cometió contra dos extrabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y las Bahamas en 2021. Tan solo dos días después de hacer públicos sus testimonios, los ya citados medios han revelado los métodos, las condiciones y el sueldo que pedía el artista en sus ofertas de trabajo.

De acuerdo con la información de eldiario.es y Univisión, el intérprete de Soy un truhán, soy un señor ofertaba trabajos de cocina y limpieza para su mansión en Punta Cana. No obstante, uno de los detalles que más llamó la atención ha sido la manera en la que buscaba sus empleadas domésticas, sobre todo teniendo en cuenta su relevancia y notoriedad pública. Y es que el cantante posteaba anuncios en cuentas de Instagram durante un tiempo, con nombres como “trabajo RD” o “empleo RD”. Un método informal que hizo que una de las extrabajadoras se pusiese en contacto con el artista.

“Villa en Punta Cana busca empleada doméstica”, es la primera línea que componía el texto, en el que también se desglosaban los requisitos que se pedían, así como las condiciones y el sueldo que cobrarían. “25 a 35 años, el trabajo es con dormida. Beneficios: 25.000 pesos dominicanos (unos 350 euros al cambio de ese momento)”. La captura que fue tomada en la cuenta en la que se publicó el anuncio también añadía un email de contacto, un número de teléfono y, además, dejaba saber que el artista ya había conseguido “2 chicas, pero necesita más”.

La condición previa: una foto de cuerpo completo

Según ha podido comprobar eldiario.es y Univisión, el número de teléfono proporcionado en la oferta de trabajo coincide con el de la encargada de la casa de Julio Iglesias en República Dominicana. Un hecho que ha sido respaldado por las dos fuentes de la investigación, quienes corroboraron que se comunicaban habitualmente con la encargada a través de dicho número de teléfono. Los ya citados medios trataron de ponerse en contacto con ella, pero no obtuvieron respuesta.

“Le envié mi currículum y ella me dijo que le enviara una foto completa de mí. Yo se la envíe y al día siguiente ella me dijo que sí, que yo calificaba para el trabajo y que tenía que entrar el lunes”, revela una de las extrabajadoras, quien añade que no tenía experiencia previa para el puesto y solo había trabajado en una ocasión como empleada doméstica.

Aunque le llamó la atención que tras aplicar para la oferta laboral se le pediese como requisito previo una imagen suya, lo cierto es que, nada más empezar a trabajar, logró entender este detalle. “Me di cuenta de que a él le agrada que las personas que estén a su alrededor estén en buen estado físico (…) Ella (la encargada) le enseñaba la foto a él (Julio Iglesias) y él elegía quién sí y quién no. Me di cuenta de que ese era el proceso porque lo hicieron con todas las chicas“.

El perfil de lasempleadas domésticas

Las declaraciones de la extrabajadora doméstica se vieron apoyadas por la fisioterapeuta, quien también vivió una situación similar. “Estaban buscando personal para trabajar y a él no le importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía ‘esta me gusta’”, ha relatado a eldiario.es y Univisión, quienes también cuentan con el testimonio de una exempleada de 22 años. Si bien esta no cumplía con uno de los requisitos indicados en la oferta laboral (de 25 a 35 años), lo cierto es que también fue contratada para trabajar en la residencia del cantante en 2021.

Cuando la joven contactó por WhatsApp con el número de teléfono indicado en el anuncio de Instagram, esta recibió una lista de requisitos, donde se le preguntaba por su edad, su lugar de nacimiento, si tenía hijos y su experiencia laboral. Además, se le solicitó “cinco fotos suyas normales que sean más formal”. Ante esta petición, envió fotos donde se veía ‘formal’, como alguna se había realizado en el centro donde estudiaba. De acuerdo con su relato, también puntualizó que, aunque era consciente de que el trabajo es de 25 años en adelante, tiene “mucha responsabilidad para el trabajo”. Y es que sus condiciones de vida, “necesitaba el trabajo, vengo de una familia muy pobre y necesitaba salir adelante”.

Pese a que no tenía experiencia, fue contratada de inmediato. “Nunca me había ido de mi casa de mi papá y estaba un poquito ingenua. Tenía miedo, no lo voy a negar. Me daba un poquito de miedo porque no sabía para dónde iba, no sabía si era real”, afirma a los ya citados medios. A juzgar por el testimonio de la fisioterapeuta, Iglesias “no contrataba a personas estudiadas y cultas. Eran chicas que él sabía que tenían necesidades y que no tenían estudios, en su mayoría”. Y es que, según ella, “siempre buscaba mujeres morenas, afrodescendientes. Siempre les preguntaba su descendencia, si era dominicana-dominicana, si eran dominicanas mezcladas con europeos o si eran haitianas”.

