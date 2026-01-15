EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Asistencia para solicitar pasaporte

El condado de Westchester anunció una jornada especial de asistencia para la solicitud de pasaportes de los Estados Unidos, dirigida a la comunidad, con énfasis en personas hispanohablantes.

De acuerdo con los promotores, el personal de alcance comunitario estará disponible para ayudar a los interesados a completar el proceso de solicitud, incluida la toma de la fotografía, facilitando así el acceso a este documento esencial para viajes internacionales.

El evento se llevará a cabo el viernes 16 de enero, de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en El Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains..

La iniciativa es organizada en coordinación con la Oficina del Secretario del condado de Westchester, que promueve servicios accesibles y cercanos para la comunidad.

Para mayor información, las personas pueden llamar al 914-995-3082 o acudir a 110 Dr. Martin Luther King Boulevard, White Plains.

Inscribirse para seguro médico

La Biblioteca Ferguson de Stamford anunció una jornada de inscripción en seguros médicos a través de Access Health CT, el mercado oficial de seguros de salud del estado de Connecticut.

El evento se realizará el viernes 16 de enero de 2026, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde., en el Rotary Room del tercer piso del edificio DiMattia, en 1 Public Library Plaza, y forma parte de una serie de visitas semanales en las que representantes estarán disponibles todos los viernes para asistir al público.

Durante la jornada, las familias y adultos podrán recibir ayuda personalizada para comparar e inscribirse en planes de salud y dentales, así como conocer si califican para asistencia financiera que reduzca los costos. También se brindará orientación para acceder a programas de cobertura gratuita o de bajo costo, como HUSKY Health (Medicaid y CHIP) y el Covered Connecticut Program.

Se recomienda registrarse previamente para agendar una cita, y para más información los interesados pueden comunicarse al (203) 351-8221.

Celebran vida y legado de Martin Luther King

Wallingford llevará a cabo una ceremonia especial titulada “Celebración en Memoria de la Vida y Visión de Martin Luther King” el lunes 19 de enero.

El evento tendrá lugar a las 10:00 de la mañana en las cámaras del consejo “Robert F. Parisi”, dentro del Wallingford Town Hall, en 45 S. Main Street, Wallingford.

Esta iniciativa, organizada por el Comité de Celebraciones Públicas y la Junta de Educación de Wallingford, busca reunir a la comunidad para honrar la lucha por los derechos civiles y el impacto histórico de Martin Luther King.

El programa de este año destacará el talento y la reflexión de las nuevas generaciones, contando con la participación activa de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.

Los asistentes podrán disfrutar de una exposición de arte, lectura de ensayos y fragmentos de las obras más emblemáticas del Martin Luther King, presentados por los alumnos locales.

Esta celebración gratuita anima a todos las personas a reflexionar sobre la visión de igualdad y justicia que sigue vigente en la actualidad.

Tutoría gratuita para estudiantes

La organización Spanish Community of Wallingford (SCOW), en colaboración con Choate Rosemary Hall, lanzó un programa de tutorías diseñado para apoyar el desarrollo académico y recreativo de los jóvenes de la comunidad.

Las sesiones están programadas para llevarse a cabo los días 20 y 27 de enero, así como el 3 y 17 de febrero, en un horario de 4:30 a 5:30 de la tarde.

Esta alianza busca fortalecer el aprendizaje mediante el acompañamiento de tutores calificados en un entorno educativo dinámico.

Cada sesión sigue un plan estructurado que incluye tiempo dedicado a la realización de tareas escolares, actividades de lectura y un espacio de tiempo libre para el esparcimiento de los alumnos.

Con un enfoque integral, el programa combina la responsabilidad académica con actividades lúdicas, representadas en su promoción por el arte, el deporte y los juegos de mesa. Esta iniciativa refuerza el compromiso de ambas instituciones con el éxito estudiantil y el bienestar integral de los participantes.

Para mayor información pueden llamar al 203-265-5866.

Clases gratuitas de ciudadanía

La Biblioteca Pública de New Rochelle anunció la realización de una clase gratuita de ciudadanía y civismo dirigida a adultos que desean prepararse para el examen y la entrevista de ciudadanía o naturalización en los Estados Unidos.

El programa se llevará a cabo el sábado 31 de enero, de 11:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, en el salón ubicado en el tercer piso del edificio, en 1 Library Plaza, New Rochelle, y forma parte de los servicios de aprendizaje y desarrollo comunitario que ofrece la biblioteca.

Durante la clase, los participantes recibirán instrucción sobre gobierno, eventos actuales, estrategias para presentar el examen y habilidades para la entrevista, con el objetivo de fortalecer su confianza y familiaridad con el proceso de naturalización.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa, la cual se cerrará el mismo día del evento a las 11:00 de la mañana.

Las personas interesadas pueden registrarse en línea o llamar al 914-813-3733 para más información.