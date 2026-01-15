Cerca de 15,000 enfermeras se declaran en huelga en los principales hospitales de NY

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Cerca de 15,000 enfermeras y enfermeros de varios de los principales sistemas hospitalarios de la Ciudad, incluyendo NewYork-Presbyterian/Columbia, Montefiore Medical Center y múltiples sedes de Mount Sinai, se declararon en huelga esta semana luego de que las negociaciones contractuales con la Asociación de Enfermeras del estado de Nueva York (NYSNA) colapsaran sin un acuerdo.

Esta movilización representa uno de los paros laborales más grandes en la historia del sector salud de la ciudad.

El sindicato afirmó que sus miembros han sido forzados a trabajar bajo condiciones insostenibles, con niveles de personal insuficientes, jornadas extenuantes y crecientes problemas de seguridad en el lugar de trabajo. Además, piden mejoras en los salarios, beneficios de salud plenamente financiados y mayores protecciones contra la violencia en los hospitales.

Las administraciones hospitalarias han rechazado que las demandas del sindicato sean viables financieramente y han contratado enfermeras temporales y personal de agencias para cubrir las ausencias y mantener los servicios esenciales durante la huelga. Según algunas fuentes, no se ha reportado que esto haya detenido completamente la atención a los pacientes, aunque sí ha generado cambios en operaciones rutinarias y planificación de cuidados.

La huelga ha captado la atención de líderes estatales y municipales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró un estado de emergencia, permitiendo la llegada temporal de personal sanitario de fuera del estado o extranjero para apoyar la atención médica en medio de la crisis. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha mostrado públicamente a favor de las demandas de los trabajadores, instando a ambas partes a regresar a la mesa de negociación.

Esta huelga ocurre justo después de que los contratos de miles de enfermeros expiraran el 31 de diciembre, y sigue a una huelga anterior en 2023 donde unos 7,000 enfermeros también se pusieron en huelga por temas similares de personal y seguridad. En esa ocasión se lograron acuerdos temporales, pero muchos sienten que los avances no se han implementado de manera satisfactoria.

El paro llega en un momento difícil, ya que la Ciudad está atravesando una de las temporadas de gripe más activas en años, lo que aumenta la presión sobre un sistema de salud ya sobrecargado. Las autoridades sanitarias han trabajado para mitigar el impacto, pero la duración de la huelga y sus posibles efectos en la atención rutinaria y de emergencia aún son inciertos.