Auditores examinan detenciones de tráfico por posibles casos de perfilamiento racial contra hispanos

DANBURY.- Las autoridades estatales de Connecticut iniciaron una revisión de los datos de paradas de tráfico del Departamento de Policía de Danbury, tras recibir preocupaciones de que los oficiales podrían haber detenido de manera desproporcionada a conductores latinos durante el último año, informó CT Insider.

La solicitud para revisar esta información fue impulsada por el grupo comunitario Greater Danbury Area Unites for Immigrants (DUFI), que envió una carta formal pidiendo a expertos analizar detenidamente los registros.

DUFI planteó en su carta que muchos en la comunidad hispana temen que las paradas de tráfico no sean solo parte de esfuerzos de seguridad vial, sino que puedan estar vinculadas a la aplicación de la ley federal de inmigración.

El grupo resaltó que, desde enero de 2025, se ha observado un incremento en las detenciones de inmigrantes por parte del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Connecticut, y Danbury se ha convertido en un punto especialmente activo.

En respuesta, el jefe de la policía de Danbury, Patrick Ridenhour, aseguró que el Departamento no tolera el perfilamiento racial y que el aumento en las detenciones de tráfico durante 2025 fue parte de un esfuerzo para mejorar la seguridad vial local, reduciendo accidentes y deteniendo a conductores ebrios.

Ridenhour dijo que no ha visto evidencia que respalde las acusaciones de trato discriminatorio.

La carta también contenía testimonios de personas latinas que afirmaron haber sido detenidos repetidamente y notado una presencia policial incrementada en sus vecindarios.

Además, defensores señalaron que las multas por infracciones de tráfico podrían exponer a los conductores latinos al riesgo de arresto por parte del ICE en los pasillos del juzgado del Condado, donde la agencia federal tiene presencia regular.

La revisión de los datos fue dirigida al Connecticut Racial Profiling Prohibition Project, un programa de la Universidad de Connecticut (UConn) encargado por ley de recoger y analizar las estadísticas de paradas policiales en todo el Estado.

Un subcomité de ese proyecto pidió al personal que extraiga y analice los datos de paradas de Danbury de 2025 para evaluar si hay indicios de perfilamiento, con una revisión preliminar prevista para una reunión futura en enero.

Aunque todavía no se ha publicado evidencia concluyente de perfilamiento en Danbury, informes previos del proyecto mostraron que en 2022 casi el 54% de los conductores detenidos por la policía local eran latinos, pese a que la población latina de la ciudad representaba cerca del 23%.

Esa disparidad ha sido un factor importante en la preocupación por la posibilidad de detenciones desproporcionadas y ahora impulsó un escrutinio más profundo por parte de auditores estatales.